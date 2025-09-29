La Diputación destina 2,35 millones para mejorar la red provincial de carreteras

Lunes, 29 Septiembre 2025 15:37

La Junta de Gobierno Local de la Diputación de Soria ha dado luz verde a una inversión de 2.346.500 euros destinada al mantenimiento y mejora de la red provincial de carreteras.

Dentro del Plan de Carreteras Provinciales, se han aprobado las actuaciones en cuatro tramos que incluyen trabajos de cuñas de ensanche, riegos bicapa y sellado de firme. Las obras se desarrollarán en las siguientes vías:

P. SO-P-5223 (de la C.P. SO-P-5022 en Talveila a la C.P. SO-P-5018 en Cubilla): 424.700 euros para 4,6 kilómetros.

(de la SO-P-5022 a la SO-P-5018 en Garrocha del Obispo): 390.000 euros para un tramo 4,27 kilómetros.

(de la SO-P-3003 en Aldealafuente a la SO-P-3002 en Gómara, por Paredesroyas): 810.600 euros para un tramo de 9,7 kilómetros.

(de la SO-P-630 a Valtajeros): 350.000 euros para 3,9 kilómetros.

Asimismo, la Junta de Gobierno ha aprobado el proyecto técnico para llevar acabo una obra de cuñas de ensanche y refuerzo del firme de la C.P. SO-P-4178, en un tramo de 2,32 kilómetros, de la SO-110 en Matamala de Almazán a Santa María del Prado.

Este proyecto cuenta con un presupuesto de 371.200 euros.

Por otro lado, se ha adjudicado a la empresa Hernando y Dueña S.L. el contrato para suministrar hormigón armado en dos carreteras provinciales. En la C.P. SO-P-4003 de la N-110 en San Esteban de Gormaz por un precio de 7.368 euros y en la CP.SO-P-5213 en Espeja de San Marcelino a SO-P-5212 en Espejón por 7.434 euros.

La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria ha aprobado la contratación del suministro e instalación de un nuevo silo de cloruro sódico en la carretera provincial SO-P-4003, a la altura de Montejo de Tiermes.

La actuación, con un presupuesto base de licitación de 33.880 euros, permitirá sustituir el actual silo por uno renovado, mejorando así la eficacia del servicio de vialidad invernal en la zona. Este nuevo equipamiento se sumará a los otros dos silos ya operativos en distintos puntos de la provincia, reforzando la capacidad de respuesta ante temporales de nieve y hielo.

A su vez, la Junta de Gobierno de la Diputación de Soria ha aprobado dos actuaciones clave en materia de vialidad invernal.

Por un lado, se ha dado luz verde a la contratación del servicio de conservación y mantenimiento de las carreteras provinciales en la zona este de la provincia, que incluye la retirada de nieve y el extendido de fundentes. El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 60.500 euros.

Por otro, se han adjudicado ayudas por un importe total de 30.000 euros destinadas a varios municipios para la adquisición de material y equipamiento, como cuchillas, cuñas quitanieves, palas o esparcidoras de sal. Las localidades beneficiadas son: Perdices, Miño de San Esteban, Beratón, Villar del Ala, Rioseco de Soria, Castilruiz, Morón de Almazán, Valdeavellano de Tera, Borobia, Quintana Redonda, Duruelo de la Sierra, Golmayo y Ágreda.

Con estas medidas, la institución provincial busca mejorar la respuesta frente a las nevadas y garantizar la seguridad en las carreteras durante los meses de invierno.

Agricultura:

La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria ha aprobado las bases de una nueva línea de subvenciones de 20.000 euros para apoyar a los ayuntamientos en la gestión ética de colonias felinas y el control poblacional de gatos callejeros, con programas de captura, esterilización y retorno, campañas de sensibilización y compra de material. La cuantía máxima por municipio será de 3.000, 2.000 o 1.000 euros, según su población.

También se han aprobado las bases de otra convocatoria dotada con 25.000 euros para la mejora genética del ganado vacuno, ovino y caprino, que cubrirá hasta el 30% de los gastos, con un máximo de 600 euros por beneficiario en vacuno y 300 en ovino y caprino.

Por último, se han adjudicado 27.683 euros en ayudas para abastecimiento de agua con fines ganaderos, que contaban con un presupuesto de 40.000 euros. Los beneficiarios son los ayuntamientos de El Royo, Garray, Fuentelsanz y Borobia, así como la Junta Agropecuaria Local de Langa de Duero.

Cultura:

La Junta de Gobierno de la Diputación de Soria ha aprobado la edición de 15 obras de temática soriana dentro de la convocatoria de apoyo a publicaciones culturales, fomentando la investigación, divulgación y literatura sobre el patrimonio cultural, natural e histórico de la provincia.

Asimismo, se han aprobado convenios de colaboración con dos entidades culturales: la Asociación Celtibérica Tierra Quemada, que recibirá 20.000 euros para actividades en el Yacimiento de Numancia, y la Fundación Vicente Marín en Bretún, con una aportación de 15.000 euros.

Otros asuntos:

La Junta de Gobierno ha aprobado la entrega de los premios del segundo sorteo de la Campaña de Comercio Rural 2025, con 239 tarjetas de 100 euros para gastar en los establecimientos locales. Los premiados serán avisados y podrán recoger su tarjeta en la Diputación.

Asimismo, se ha adjudicado a Societat Valenciana Fira Valencia S.A. la organización del stand de la Diputación en la Feria Gastronómica Gastrónoma de Valencia (26-28 de octubre), con un presupuesto de 18.875 euros, para que las empresas sorianas promocionen su gastronomía.

Por último, se ha aprobado la ampliación del plazo de ejecución de las obras del Parque Comarcal de Bomberos en Arcos de Jalón a la empresa pública TRAGSA, fijando la finalización para el 20 de diciembre de 2025, tras problemas en el suministro eléctrico durante los trabajos.