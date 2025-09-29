La Diputación de Soria y Senior presentan el recetario “Saboreando Recuerdos”

Lunes, 29 Septiembre 2025 15:40

La Diputación provincial de Soria y la empresa Senior, filial de Clece, han presentado el libro Saboreando Recuerdos, un recetario que reúne la memoria culinaria de las personas mayores de la provincia usuarias del Servicio de Ayuda a Domicilio.

El acto ha tenido lugar este lunes, 29 de septiembre, a las 12:00 horas, en el Salón de Actos de la Diputación Provincial. En la presentación participaron Laura Prieto, diputada de Servicios Sociales, José Manuel Millán, delegado de Clece Noroeste, y la chef soriana con estrella Michelin Elena Lucas, del restaurante La Lobita, quien aportó una visión experta sobre la importancia de preservar y poner en valor la cocina tradicional.

El libro recoge recetas tradicionales transmitidas de generación en generación, como las populares patatas revolconas, junto con otras elaboraciones que forman parte de la identidad gastronómica soriana.

Cada plato está acompañado de recuerdos, anécdotas y vivencias personales, convirtiendo este recetario en un testimonio de la cultura popular y en un homenaje a la memoria de quienes lo han compartido.

En estas páginas se recoge el saber culinario de las mujeres y hombres de la provincia de Soria que forman parte del servicio de Ayuda a Domicilio

Este proyecto nace con un doble objetivo. Por un lado, pretende preservar y poner en valor un patrimonio inmaterial tan valioso como es la cocina ligada a la historia de nuestros pueblos, nuestras familias y nuestras celebraciones y por otro busca dar visibilidad a un servicio público fundamental, que no solo atiende las necesidades básicas de quienes lo utilizan, sino que también genera vínculos humanos.

Un intercambio de saberes y experiencias que enriquece tanto a quienes reciben la atención como a quienes la prestan. Este libro es testimonio de ese intercambio.

La cocina es uno de los lenguajes más universales que existen. Cada receta esconde detrás una historia familiar, una vivencia personal, un recuerdo de infancia o una celebración comunitaria. Cocinar no es solo transformar ingredientes en alimentos: es también transmitir valores, reforzar lazos y, en definitiva, cultivar la identidad colectiva.

“Presentar esta edición supone reivindicar la fuerza de lo sencillo y lo cercano. Supone reconocer que, en los fogones de nuestras casas, se esconde una riqueza cultural enorme, que merece ser transmitida y celebrada. Y supone, sobre todo, poner en valor la Ayuda a Domicilio como un servicio que no solo cuida, sino que también acompaña y preserva la memoria viva de nuestros pueblos” señaló Laura Prieto, diputada de Servicios Sociales.

“Saboreando Recuerdos no solo recupera recetas, sino también historias personales que refuerzan la importancia del cuidado, la memoria y el envejecimiento activo. Es un proyecto con un gran valor humano y social”, destacó José Manuel Millán, delegado de Senior en la zona.

“La cocina es memoria, identidad y emoción. Proyectos como este dignifican nuestra gastronomía y nos recuerdan que detrás de cada plato hay una historia que merece ser contada”, afirmó Elena Lucas, chef del restaurante La Lobita y estrella Michelin.

La iniciativa se enmarca dentro de la colaboración de la empresa de servicios con distintas administraciones en todo el territorio nacional, donde ya se han publicado recetarios similares en Palencia, Jaén, Melilla o Granada. Todos ellos comparten un mismo objetivo: dar voz a las personas mayores, reconocer su papel activo en la sociedad y poner en valor la gastronomía como vehículo de memoria y unión entre generaciones.

Además, el proyecto contribuye al bienestar de los mayores, ya que favorece la estimulación cognitiva, el trabajo de reminiscencia y el refuerzo de la autoestima. Aparte de esto constituye un baluarte de la tradición gastronómica soriana.