Gabriel-Ángel Rodríguez Millan, elegido Administrador diocesano de Osma-Soria

Lunes, 29 Septiembre 2025 15:46

El pasado 27 de septiembre, con la toma de posesión de la diócesis de Ciudad Real de Abilio Martínez Varea, la diócesis de Osma-Soria ha quedado en situación de sede vacante.

Por este motivo, el lunes 29 de septiembre a las 10.00h. se ha reunido en la Casa diocesana de Soria el Colegio de consultores de la diócesis para proceder a la elección del Administrador diocesano que se hará cargo de la diócesis de forma interina hasta que el Papa nombre un nuevo Obispo diocesano.

Estando presentes todos los miembros del Colegio de consultores, tras haber pedido la luz del Santo Espíritu y haber recordado las competencias del citado Colegio, resultó elegido para el cargo el actual Vicario General, Gabriel-Ángel Rodríguez Millán que, tras aceptar, emitió la preceptiva profesión de fe y el juramento de fidelidad ante los santos Evangelios y los miembros del Colegio.

Gabriel-Ángel Rodríguez Millán nació en Vinuesa (Soria) el 24 de marzo de 1970.

Hizo los estudios eclesiásticos en el Seminario de El Burgo de Osma y fue ordenado sacerdote en la Catedral de El Burgo de Osma el 11 de diciembre de 1994.

Entre los años 1995 y 1997 hizo la licenciatura en Filosofía en la Universidad Gregoriana de Roma.

Al regresar a la Diócesis fue nombrado Profesor de Filosofía del Seminario y Secretario de estudios, al tiempo que atendía pastoralmente algunas parroquias de la zona de San Esteban de Gormaz.

En 1998 fue nuevamente enviado a Roma donde hizo la carrera diplomática en la Pontificia Academia Eclesiástica y se doctoró en Derecho Canónico en la Pontificia Universidad Gregoriana con una tesis sobre la naturaleza de la autoridad de las Conferencias episcopales.

Nuevamente en la Diócesis, y tras un breve período en la Parroquia de Arcos de Jalón, en 2003 fue nombrado Director espiritual del Seminario y profesor del mismo.

Entre los años 2008 y 2018 fue Rector del Seminario diocesano; desde 2009 es Vicario General de la Diócesis.

En el último período de sede vacante (2016- 2017) desempeñó el cargo de Administrador diocesano.