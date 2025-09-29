El grupo salmantino Mayalde, en cartel del festival Aires de Dulzaina

Lunes, 29 Septiembre 2025 20:11

El grupo salmantino Mayalde será uno de los protagonistas de la próxima edición del festival Aires de Dulzaina, una convocatoria para disfrutar de la música tradicional, que se celebrará el último fin de semana de octubre

El histórico grupo salmantino, con más de cuatro décadas de trayectoria dedicadas a la música de raíz, ha sabido combinar voces, instrumentos tradicionales y objetos cotidianos que le han permitido rescatar historias, costumbres y sonidos.

Mayalde está formado por Eusebio y Pilar, de La Maya y de Aldeatejada (provincia de Salamanca), a partir de cuyos nombres han formado el del grupo.

Desde hace más de 20 años se han sumado sus dos hijos, Arturo y Laura, que desde su infancia han mostrado su curiosidad por la música folk.

La originalidad del grupo Mayalde reside en sacar música de cualquier cosa aderezada con todas esas historias y canciones escuchadas de los labios de la gente mayor, de la historia y los ritmos que sólo permanecen en la memoria y en el recuerdo y que ellos se esfuerzan por abrigar lo más honradamente posible.

Utilizan cualquier objeto cotidiano, desde cucharas, orinales, escobas, cazuelas, morteros, vasos, platos, tijeras de esquilar, huesos, bombos, acordeones, calderos, sartenes, badiles, regaderas, aceiteras, tapaderas, gaitas, etc, junto con otros de su propia construcción, para conformar la base instrumental.