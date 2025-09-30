Diputación finaliza "con éxito" revisión y actualización de datos de población y territorio

Martes, 30 Septiembre 2025 13:29

La Diputación de Soria ha finalizado "con éxito" el proyecto para revisar y actualizar los datos de población y del territorio, una actuación clave dentro del proceso de transformación digital y modernización de los sistemas de gestión del Padrón Municipal en las entidades locales de la provincia.

Este proyecto se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España a través de la Orden TER/1235/2023 que regula las subvenciones destinadas a esta transformación en el ámbito local.

La Diputación de Soria ha recibido una subvención de 600.000 euros, destinados a dotar a los ayuntamientos de herramientas modernas y eficaces para la gestión de sus padrones.

A través de esta actuación se pretende la modernización de la gestión de los padrones municipales, dada su importancia por cuanto la inscripción en el mismo supone un requisito previo e imprescindible para que las personas puedan tener acceso, con todas las garantías, al uso y disfrute de los servicios públicos de educación, sanidad y servicios sociales en un municipio, y al ejercicio del derecho de sufragio, entre otros aspectos.

Hoy se ha presentado la depuración del padrón por parte del diputado responsable de Atención Técnica a Municipios, Jesús Ángel Peregrina, y del Jefe Área Jurídica del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Soria, Javier Saínz, acompañados por el jefe de Actuación y Proyectos, Ángel Diez, gerente del Grupo TRAGSA en Soria, Javier Manso, la jefa de Departamento, el jefe de Actuaciones y Proyectos y la responsable Técnica del Proyecto, Esther Soler, por parte de TRASATEC.

Peregrina ha destacado que “hoy la Diputación provincial recepciona los trabajos del Proyecto de Transformación Digital del Padrón de todos los municipios de Soria, los 183, puesto que también se adhirió la ciudad de Soria a este proyecto. Los plazos eran muy ajustados, puesto que el plazo de ejecución finalizaba el mes de septiembre, por lo que se decidió encargar a TRAGSATEC, como medio propio de la Diputación Provincial de Soria”.

La ejecución ha corrido a cargo de la empresa pública TRAGSA, a través de su filial TRAGSATEC, por un importe de 584.764,05 euros, con resultados altamente satisfactorios, dado que el proyecto ha logrado una subsanación de más del 95 por ciento en toda la provincia, cumpliendo con los criterios técnicos exigidos y situando a Soria como una de las primeras diputaciones provinciales en finalizar con éxito esta fase del proceso.

Ángel Diez, jefe de Actuación y Proyectos de Tragsatec, ha destacado que el trabajo se ha cumplido con creces, pudiendo justificar la Diputación toda la partida económica concedida por llevar a cabo este trabajo en tiempo y forma. Se ha conseguido lo que perseguía el proyecto, que era la actualización de los datos, cumpliendo todos los requisitos que impuso el INE.

Por su parte la responsable técnica del Proyecto, Esther Soler, ha declarado qué en el marco de este proyecto, la Diputación también ha impulsado la contratación durante seis meses de 18 personas, entre ellas 16 administrativos y 2 jefes de equipo, lo que ha supuesto una oportunidad de empleo directo vinculado a la digitalización del territorio.

Para la consecución de estos resultados, ha valorado Soler, la Diputación ha mantenido una estrecha colaboración con los secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Soria, reconociendo el papel esencial que desempeñan en la gestión diaria de los padrones municipales.

Es imprescindible acompañar a los municipios en su modernización, siendo las Diputaciones los motores de cambio, apostando por la innovación, la simplificación administrativa y el uso responsable de los fondos europeos, todo ello a pesar de ser una administración con recursos limitados.