El grupo de teatro La Bo-eme comienza su tour "A tres bandas"

Jueves, 14 Agosto 2025 08:52

El grupo de teatro La Bo-eme ha comenzado en La Cuenca y Matute de Almazán su tour "A tres bandas", que les llevará este verano a ocho pueblos de la provincia.

Tras La Cuenca y Matute de Almazán, esta tarde del jueves 14 de agosto llevarán a San Andrés de San Pedro para representar “Un funeral de muerte”.

La siguiente cita para representar esta obra será el 26 de agosto en Villar del Río.

La obra está basada en una película ambientada en una familia inglesa que, mientras prepara el funeral del patriarca, la

tensión empieza a crecer a medida que salen a relucir las antiguas rencillas entre los hijos.

El 16 y 17 de agosto, la Bo-eme representará en Deza y Morón de Almazán "Chirijotas", donde recreará la situación que arrastra Soria debido a las obras y que está provocando muchas quejas vecinales.

Y por último, el grupo soriano de teatro amateur completará su gira veraniega en Soria capital y Rioseco de Soria el 21 y 22 de agosto, con el montaje de “Arte”, de Yasmina Reza, toda una reflexión sobre el mundo del arte y de las apariencias.

La compañía de teatro amateur La Bo-eme lleva más de tres décadas llevando la cultura a los pueblos.

han recorrido toda esa provincia, exhibiendo montajes hasta en las localidades más pequeñas