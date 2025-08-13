Inscripción abierta para talleres de emprendimiento de gestión forestal del proyecto RECONECTA en Soria

Miércoles, 13 Agosto 2025 09:32

El proyecto RECONECTA, que coordina la Asociación Forestal de Soria (ASFOSO),lanza una nueva edición del Aula RECONECTA, esta vez en la provincia de Soria.

Se trata de un programa gratuito de formación para personas interesadas en emprender en el medio rural, especialmente en torno al ámbito forestal y medioambiental.

La formación se desarrollará entre septiembre y noviembre de 2025 en formato híbrido (online y presencial en la sede de ASFOSO en Garray, Soria), y ya está abierta la inscripción a través de la web de reconecta.es.

Los talleres están dirigidos a personas con ideas emprendedoras, profesionales del sector primario, jóvenes del entorno rural o cualquiera interesado en transformar el abandono forestal en una oportunidad de desarrollo sostenible. No hace falta contar con experiencia previa, pues en Aula RECONECTA la formación está enfocada a acompañar al emprendedor en todo el proceso.

El programa se estructura en tres fases y cuenta con 260 horas de formación:

Inspiración emprendedora: para conocer experiencias reales y activar ideas de negocio vinculadas al entorno forestal y rural. Formación y mentorización: sesiones online con expertos, recursos didácticos y tutorías para desarrollar cada proyecto. Encuentro final y presentación de iniciativas: jornada presencial en Soria con networking, evaluación y puesta en común de proyectos.

La inscripción y toda la formación son totalmente gratuitas e incluye, además de la mentoría, los gastos de desplazamiento. Sólo se seleccionarán diez proyectos entre todas las candidaturas recibidas. El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el próximo 5 de septiembre.

El programa completo se puede consultar aquí.

¿Qué tipo de proyectos se busca en Aula RECONECTA?

Aula RECONECTA busca apoyar iniciativas productivas relacionadas con el entorno forestal y rural, abarcando una amplia variedad de actividades. Entre ellas están la apicultura, el cultivo y aprovechamiento de plantas aromáticas y medicinales, y la micología (setas y trufas). También proyectos centrados en la producción y transformación de madera, la biomasa y energía forestal, así como en la recolección de productos tradicionales como la resina. Además, se apuesta por el turismo de naturaleza y las actividades formativas al aire libre, la prestación de servicios ecosistémicos (como la gestión de carbono, agua y biodiversidad) y el desarrollo de bioproductos innovadores derivados de residuos vegetales.

En definitiva, se buscan propuestas arraigadas en el territorio, pero orientadas hacia el desarrollo y la innovación futura. Así que si tienes una idea éste es el momento de ponerla en marcha.

Apuesta por reactivar el territorio

Con esta iniciativa RECONECTA sigue apostando por reactivar el territorio a través del emprendimiento, fomentando nuevas formas de vida ligadas a la naturaleza y a la gestión sostenible del paisaje.

Esta iniciativa está coordinada por la Asociación Forestal de Soria (ASFOSO)en colaboración con la Fundación Global Nature, el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA Aragón)y el Ayuntamiento de Cuenca, a través del proyecto Urban Forest Innovation Lab (UFIL). Cuenta además con el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.