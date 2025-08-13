San Esteban de Gormaz inicia restauración de sus cabezudos

Miércoles, 13 Agosto 2025 13:35

San Esteban de Gormaz ha decidido dar un paso firme en la conservación de su patrimonio festivo más emblemático: la restauración de sus cabezudos.

Estas figuras, inseparables de los gigantes, forman parte de una tradición con siglos de historia que hunde sus raíces en la Edad Media, cuando acompañaban las procesiones del Corpus Christi y otras celebraciones populares en toda la Península Ibérica. Inscripción abierta para talleres de emprendimiento de gestión forestal del proyecto RECONECTA en Soria Torrevicente homenajea a la recordada escritora Esther de Aragón

A lo largo de los años, los cabezudos han mantenido viva la conexión entre pasado y presente, participando en desfiles y fiestas que han animado las calles del municipio y despertado la ilusión de grandes y pequeños.

Sin embargo, el paso del tiempo y el uso continuado han provocado un deterioro significativo en su estructura y acabado, lo que ponía en riesgo su preservación.

Gracias a la convocatoria lanzada por la Diputación de Soria para la reproducción y mantenimiento de indumentarias rituales vinculadas a la cultura tradicional de la provincia, el Ayuntamiento de San Esteban podrá acometer la restauración de estas piezas únicas.

El proyecto será ejecutado por el restaurador local Fernando Tudela, quien se encargará de devolver a los cabezudos su aspecto y colorido originales, respetando su esencia histórica.

Con esta actuación, el Ayuntamiento San Esteban de Gormaz reafirma su compromiso con la conservación de la cultura popular y del Patrimonio Cultural Inmaterial.