Torrevicente homenajea a la recordada escritora Esther de Aragón

Martes, 12 Agosto 2025 19:39

Torrevicente homenajea este miércoles a la escritora Esther de Aragón, tristemente fallecida en 2024.

El homenaje se celebrará este miércoles, 13 de agosto, a las seis de la tarde.

Esther es la autora, entre otros libros, de la novela "Dama del Sur", libro ambientado en el suroeste soriano del cual era una auténtica apasionada y desde el que ahonda el tema de la despoblación.

El acto tendrá lugar en el salón del Club Social de Torrevicente y en él se abordará tanto su recuerdo como su obra.