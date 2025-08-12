"Atauta Desde Dentro": Un día de cultura y diversión en el corazón de la Ribera soriana

Martes, 12 Agosto 2025 19:34

Atauta se convertirá el próximo 16 de agosto en el centro de atención cultural de la región con la primera edición de "Atauta Desde Dentro".

Esta actividad, organizada por la Asociación Centro de Convivencia de Atauta, busca dar a conocer los rincones menos conocidos del pueblo y ofrecer una variedad de actividades para todos los públicos y gustos.

La programación del día incluye la actuación del trío lírico Papagenos, con las voces de Belén Martínez y Álvaro Illanes acompañadas al piano por Natalia Laguens.

Posteriormente, Arturo el Grande pondrá el toque de ilusión y magia en nuestras calles. Y para acabar, el grupo Kaposi, un grupo de country que nos hará disfrutar de versiones de temas conocidos.

Todo esto estará acompañado de una copa de buen vino de Dominio de Atauta, uno de los productos de mayor valor de la región. Y para cenar, se pondrán a la venta bocatas para que nadie se quede con hambre.

La actividad cuenta con el apoyo de la Bodega Dominio de Atauta, el Ayuntamiento de San Esteban y la Diputación de Soria.

La Asociación Centro de Convivencia de Atauta ha trabajado con mucha ilusión en esta primera edición y ya está pensando en la siguiente.