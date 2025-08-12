Almazán, El Burgo de Osma y Berlanga lideran el turismo en julio en la provincia de Soria

Martes, 12 Agosto 2025 12:30

Las oficinas de turismo de la Diputación de Soria han recibido en julio a 27.581 turistas, con una ligera caída respecto al año anterior, pero manteniendo una tendencia al alza en el total anual. Entre enero y julio se han atendido 145.485 visitas, superando las cifras de 2024. Destacan municipios como Almazán, El Burgo de Osma y Berlanga de Duero, que lideran la actividad turística en la provincia durante este verano

Las oficinas de turismo gestionadas por la Diputación de Soria atendieron en julio de 2025 un total de 27.581 consultas, un 6,02 % menos que las 29.349 registradas en el mismo mes del año anterior.

En el balance acumulado del año, la red provincial suma 145.485 visitas entre enero y julio, lo que supone más de 10.000 consultas más respecto al mismo periodo de 2024, consolidando así una tendencia general al alza pese al ligero retroceso del último mes.

Por volumen de visitas, Almazán encabeza la clasificación mensual con 5.095 consultas, aunque con una reducción del 21,75 % frente a las 6.511 de julio del pasado año. Aun así, mantiene su fortaleza como destino, acumulando más de 22.000 consultas en lo que va de 2025.

En segunda posición se sitúa la oficina de El Burgo de Osma, con 4.376 consultas en julio, casi un millar más que el año anterior. Su balance anual es destacable con 31.692 visitantes atendidos en los primeros siete meses, un 40 % más que en el mismo periodo de 2024, lo que lo consolida como uno de los grandes motores turísticos de la provincia.

El tercer puesto lo ocupa el municipio de Berlanga de Duero, con 3.529 consultas, seguida muy de cerca por Ágreda, que alcanza las 3.227 consultas, un 7,24 % más que en 2024, superando ya las 15.000 visitas acumuladas en lo que va de año.

En el grupo de localidades de tamaño medio, Medinaceli registra 1.815 consultas, ligeramente por debajo de las cifras del año pasado. San Esteban de Gormaz, por su parte, mostró una evolución positiva con 1.156 visitantes, frente a los 1.003 de julio de 2024, consolidando la tendencia ascendente que ha mostrado en algunos meses de este año. Monteagudo de las Vicarías cierra el mes con 1.031 consultas, una cifra algo inferior a las 1.130 del año anterior.

Entre las oficinas con menos de mil visitas, Ólvega protagoniza el mayor crecimiento, pasando de 252 a 768 consultas, y disparando también su balance anual de 1.656 consultas en 2024 a 4.618 en 2025. La misma cifra mensual de 768 consultas registra la oficina de turismo de Duruelo de la Sierra, aunque en su caso supuso un descenso del 19,92 % respecto al pasado año. San Leonardo de Yagüe recibe 692 consultas (-38,98 %), Langa de Duero crece hasta 439 (+39,81 %) y Villar del Río suma 386 (+16,27 %). Por último, la oficina de turismo de Yanguas contabiliza 195 consultas.

Julio sigue consolidándose como uno de los meses con mayor actividad turística en la provincia, impulsado por el incremento de población que registran muchos municipios sorianos durante el verano. La combinación de visitantes, segundas residencias y eventos culturales eleva la demanda de información en las oficinas de turismo. Se espera que estas cifras se mantengan e incluso se refuerce con la llegada de agosto, tradicionalmente el mes más fuerte del año en afluencia turística.