Ruta senderista guiada a Peña Negrilla, en el Moncayo soriano

El primer domingo de septiembre Ágreda organizará una ruta guiada a Peña Negrilla, en el Moncayo soriano.

La ruta será conducida por el agredeño Edgar Val, guía oficial de Media Montaña.

Las plazas se han limitado a veinticinco y ya se puede reservar una en la Oficina de Turismo de Ágreda. (turismo@agreda.es y 976 192 714)

Naturaleza, aire puro y paisajes prometen dejar sin aliento a los participantes.

La salida de la ruta, calificada de nivel medio-alto, será a las ocho de la mañana desde la plaza Mayor de Ágreda.
 
La Peña Negrilla es una cima del Moncayo bastante desconocida, a la que se accede por el Collado de Castilla, en la cabecera del barranco de Agramonte.Se trata de una ascensión de media montaña que recorre un hayedo y un pinar antes de llegar a los prados alpinos donde está la cima.

