Ruta senderista guiada a Peña Negrilla, en el Moncayo soriano
El primer domingo de septiembre Ágreda organizará una ruta guiada a Peña Negrilla, en el Moncayo soriano.
Los vecinos de Ágreda piden festejos taurinos para San Miguel
La ruta será conducida por el agredeño Edgar Val, guía oficial de Media Montaña.
Las plazas se han limitado a veinticinco y ya se puede reservar una en la Oficina de Turismo de Ágreda. (turismo@agreda.es y 976 192 714)
Naturaleza, aire puro y paisajes prometen dejar sin aliento a los participantes.
La salida de la ruta, calificada de nivel medio-alto, será a las ocho de la mañana desde la plaza Mayor de Ágreda.
La Peña Negrilla es una cima del Moncayo bastante desconocida, a la que se accede por el Collado de Castilla, en la cabecera del barranco de Agramonte.Se trata de una ascensión de media montaña que recorre un hayedo y un pinar antes de llegar a los prados alpinos donde está la cima.