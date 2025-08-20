Ágreda ofrece este fin de semana fútbol, música, teatro y patrimonio

Fútbol, música, teatro y patrimonio se podrán disfrutar este fin de semana en Ágreda.

Este viernes 22 de agosto a las 19:00h partido de futbol de pretemporada en el campo La Arquilla-Alberto Vitoria; entre el CD Numancia y la SD Tarazona. Entrada 5€, menores de 14 años gratis.

También este viernes a las 20:15 horas en la Plaza del Patronazgo concierto de la Banda Municipal de Ágreda.

El sábado 23 de agosto hay cita con la música en la plaza Mayor agredeña, a partir de las 22:30 horas, con el grupo Semilla Negra que ofrecerá un concierto homenaje a la Movida.

El domingo se abrirá la Iglesia de Yanguas con visitas guiadas a las 11 horas y a las 13 horas. (Entrada gratuita)

En la tarde del domingo se disputará un partido de futbol en el campo La Arquilla-Alberto Vitoria de Ágreda, a las 18:30 horas, entre la SD Ágreda y Calasanz B

Además, este fin de semana habrá dos nuevas representaciones de la Rutas Teatralizadas “Al Aire del Moncayo”. Será el sábado y el domingo a las 19:30 horas.