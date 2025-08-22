Concierto "Serenata Spagnola" en Añavieja

Viernes, 22 Agosto 2025 11:04

El tenor soriano Roberto Redondo-Sainz y la pianista Natalia Laguens ofrecen esta tarde en Añavieja "Serenata Spagnola", un recorrido en torno a dos ejes estilísticos.

El primero, centrado en la lírica española de finales del siglo XIX y del siglo XX, recorre desde la estilización del folclore en las Canciones clásicas españolas de Fernando Obradors hasta la escritura intimista de Antón García Abril y la garra de la romanza de José Serrano Cuántas veces solo.

El segundo bloque se dedica a la tradición italiana, con algunas de las Sei ariette de Vincenzo Bellini —pequeñas muestras del bel canto romántico— hasta la canción de salón de Francesco Paolo Tosti y la proyección popular de la canzone napolitana en autores como Leoncavallo, Ernesto de Curtis y Eduardo di Capua.

El título hace referencia a la serenata, una canción de carácter íntimo y expresivo, tradicionalmente interpretada al aire libre, a menudo de noche, para declarar sentimientos bajo una ventana.

El concierto comenzará a las ocho de la tarde en la iglesia de Santa Engracia, en Añavieja.

La entrada es libre.