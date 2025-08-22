Cortado al tráfico la N-113 en Ágreda, en sentido La Rioja

Viernes, 22 Agosto 2025 15:59

La carretera nacional N-113, en el término municipal de Ágreda, ha sido cortada al tráfico a primera hora de la tarde, en sentido La Rioja, debido a un grave accidente en las inmediaciones de Valverde.

El corte se ha producido a las 14.35 horas y la circulación se ha desviado por la N-122 hacia Tarazona, según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno de Soria.

El corte de la N-113 sentido La Rioja es debido a un siniestro vial ocurrido en la mañana de hoy en el punto kilométrico 68 de la N-113, demarcación de La Rioja, a unos diez kilómetros de Valverde.

El grave accidente de tráfico ha provocado importantes retenciones con colas kilométricas en la zona.

Según los primeros testimonios, una furgoneta habría invadido el carril contrario y colisionado frontalmente contra un camión.

El conductor de la furgoneta ha quedado atrapado en el interior del vehículo y ha resultado herido de gravedad, mientras que el otro afectado ha sufrido lesiones de menor consideración.