Castilruiz celebra el centenario de Rosario Hernández Sáenz

La localidad de Castilruiz ha sido el escenario donde se ha rendido hoy un caluroso homenaje a Rosario Hernández Sáenz con motivo de su cien cumpleaños.

Rosario, nacida en este pueblo soriano, vive actualmente en Barcelona, pero durante estos días, con motivo de las fiestas patronales de la Virgen de Ulagares ha regresado al pueblo que la vio nacer hace un siglo.

La celebración ha tenido lugar en la ermita de la Virgen donde el pueblo de Castilruiz le ha entregado una placa conmemorativa y un ramo de flores.

La parroquia ha felicitado a la homenajeada y a toda su familia

