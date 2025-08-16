Los vecinos de Ágreda piden festejos taurinos para San Miguel

Sábado, 16 Agosto 2025 16:45

Las próximas fiestas de San Miguel, en Ágreda, tendrán tfestejos tauirnos, tras pedirlo este sábado los vecinos.

Como marca la tradición, hoy 16 de agosto, Día de San Roque, tras la celebración de la misa en la Iglesia de San Miguel, en la plaza de Ágreda se han congregado los vecinos para la tradicional pedida del toro para las próximas fiestas de San Miguel.

Desde el balcón del Ayuntamiento, la Corporación municipal, ante el griterío de los vecinos reunidos en la Plaza Mayor, ha exhibido el pañuelo rojo, por lo que en las próximas fiestas habrá festejos taurinos.

El pañuelo permanecerá colgado en el balcón del consistorio hasta las próximas fiestas de San Miguel.