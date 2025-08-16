La torre de torreznos más alta se ha levantado en Matalebreras

Sábado, 16 Agosto 2025 08:13

Matalebreras ha batido el récord de altura de una torre de torreznos en la noche en la que celebraba la festividad de la Virgen del Rosario.

La convocatoria forma parte del programa de las fiestas patronales, que se celebrarán del 14 al 18 de agosto.

Matalebreras ha puesto su nombre al récord de altura de una torre de torreznos y ha superado la anterior marca registrada en Madrid en la Feria de la Alimentación con una torre de 1,40 metros.

Antonio Córdoba, que ha regentado durante más de cuatro décadas el bar “El Picadillo” en Zaragoza y es originario de Matalebreras, ha dirigido en la cocina este reto, para el que ha contado con la colaboración inestimable de la empresa olvegueña Sierra del Toranzo.

Durante cuatro horas han elaborado los torreznos que han ido sirviendo para levantar la torre, que ha alcanzado al final el metro y 88 centímetros, según la medición realizada por el Ayuntamiento de Matalebreras.

Para hacer posible esta torre, se han utilizado casi 200 piezas de torreznos de diferente grosor –de cinco y tres centímetros-.

“Lo propusimos con el Ayuntamiento, que es el que ha colaborado. Sierra del Toranzo es el artífice de esta torre. Estamos muy orgullosos”, ha recalcado Córdoba.

Los organizadores han terminado la convocatoria repartiendo un millar de bocadillos de torreznos y chistorras entre los asistentes, que han acudido en buen número, al parque del frontón, a presenciar cómo se consigue todo un récord.