El paisaje y paisanaje de Ágreda, en ruta teatralizada "Al Aire del Moncayo"

Viernes, 15 Agosto 2025 09:13

Si quiere conocer más del paisaje y paisanaje de Ágreda, lo tiene fácil. La ruta teatralizada “Al Aire del Moncayo” llega a su ecuador de funciones este 15 de agosto, con la puerta abierta para seguir recibiendo visitantes hasta agotar el mes y explicando todos los valores que encierra la Villa de las Tres Culturas.

Ágreda está acogiendo este mes de agosto la décimo quinta edición de las rutas teatralizadas “Al Aire del Moncayo”, una experiencia cultural que combina teatro, historia y paisaje en un entorno único.

El Grupo de Teatro Aregrada, bajo la dirección de Alberto Blanco y con música de Jesús Villarroya, guía al público en un recorrido escénico por las calles y rincones emblemáticos de la localidad.

Las funciones diurnas comienzan a las 19:30 horas y las nocturnas a las 22:00 horas.

El evento se celebra en diferentes fechas a lo largo de agosto, iniciando siempre este año el recorrido detrás de la Basílica de la Virgen de los Milagros.

Esta propuesta cultural permite a los asistentes conocer el patrimonio de Ágreda a través de escenas teatralizadas donde se dan cita emoción, humor y tradición.

Las entradas están disponibles en la Oficina de Turismo (precio general: 5 euros; reducida, 3 euros para menores de 16 años y mayores de 65 años, y gratis, para niños menores de 5 años).