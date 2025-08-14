MAREF llega a Ágreda con su envolvente directo dentro de festival Escenario Patrimonio
MAREF lleva ‘En acústico’, su envolvente directo, hasta Ágreda, dentro del V Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’.
Ágreda se llena este fin de semana de actividades culturales y festivas
En un marco monumental, el Jardín Renacentista de Los Castejón de Ágreda se presenta ‘En acústico’, el nuevo espectáculo de MAREF.
Se trata de un potente directo que evoluciona desde el indie y el folk hasta un sonido más electrónico y envolvente, y que dará comienzo el viernes, 15 de agosto, a partir de las 20:00 horas.
El V Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’ llegará hasta las nueve provincias de la Comunidad, poniendo en valor su destacado patrimonio artístico, desde monumentos religiosos y civiles, hasta edificios industriales y diferentes paisajes culturales, con el objetivo de promocionar enclaves patrimoniales menos conocidos o que no se encuentran dentro de los circuitos turísticos más populares.
Este festival es el resultado de la suma de esfuerzos entre las diferentes administraciones, gracias a la colaboración de las entidades locales con la Junta, habilitando espacios y atendiendo a las necesidades técnicas y humanas para el correcto desarrollo de las actividades.
Todos los espectáculos son gratuitos y la entrada es libre hasta completar el aforo.
Más Información: www.escenariopatrimoniocyl.es