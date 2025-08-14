MAREF llega a Ágreda con su envolvente directo dentro de festival Escenario Patrimonio

Jueves, 14 Agosto 2025 14:59

MAREF lleva ‘En acústico’, su envolvente directo, hasta Ágreda, dentro del V Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’.

En un marco monumental, el Jardín Renacentista de Los Castejón de Ágreda se presenta ‘En acústico’, el nuevo espectáculo de MAREF.

Se trata de un potente directo que evoluciona desde el indie y el folk hasta un sonido más electrónico y envolvente, y que dará comienzo el viernes, 15 de agosto, a partir de las 20:00 horas.

El V Festival ‘Escenario Patrimonio de Castilla y León’ llegará hasta las nueve provincias de la Comunidad, poniendo en valor su destacado patrimonio artístico, desde monumentos religiosos y civiles, hasta edificios industriales y diferentes paisajes culturales, con el objetivo de promocionar enclaves patrimoniales menos conocidos o que no se encuentran dentro de los circuitos turísticos más populares.

Este festival es el resultado de la suma de esfuerzos entre las diferentes administraciones, gracias a la colaboración de las entidades locales con la Junta, habilitando espacios y atendiendo a las necesidades técnicas y humanas para el correcto desarrollo de las actividades.

Todos los espectáculos son gratuitos y la entrada es libre hasta completar el aforo.

Más Información: www.escenariopatrimoniocyl.es