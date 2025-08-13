Ágreda se llena este fin de semana de actividades culturales y festivas

Miércoles, 13 Agosto 2025 14:04

Ágreda viene el próximo fin de semana con la agenda repleta de actividades culturales y festivas.

Los barrios de Valverde Ágreda y Fuentes de Ágreda celebran sus fiestas con variedad de actividades.

Ya en Ágreda el vienes 15 de agosto se celebrará el Día de la bicicleta con una ruta de BTT por los alrededores de la localidad, juegos para niños y ya por tarde una ruta para todas las edades y niveles.

El viernes 15 de agosto, dentro del V Festival Escenario Patrimonio de la Junta de Castilla y León se realizará una actuación musical “En Acústico” por Maref, a las 20:00h en los Jardines del Palacio de los Castejón para todos los públicos.

El sábado 16 de agosto se conmemora en Ágreda el Día de San Roque con la celebración de una misa en la Iglesia de San Miguel a la asistirán las autoridades, tras lo cual en la plaza Mayor se procederá a la tradicional “Pedida del Toro”.