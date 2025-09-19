Ágreda publica programa para sus fiestas de San Miguel

Viernes, 19 Septiembre 2025 15:04

Las fiestas patronales de San Miguel Arcángel tendrán lugar entre el domingo 28 de septiembre y el jueves 2 de octubre. Ya puede consultar el programa oficial.

El 28 de septiembre por la tarde, víspera del patrón, comienzan las celebraciones con el desfile de los “Diablillos” por las calles de la localidad acompañados por la comparsa de cabezudos y la charanga. Y, ya por la noche, se podrá asistir a una de las celebraciones más arraigadas de la Villa repleta de tradición y colorido la “Quema de los Diablillos”.

Estos “Diablillos”, elaborados por un grupo de señoras que mantienen con entusiasmo esta tradición única, son prendidos fuego, quemando con ellos todo lo malo acumulado a lo largo del año.

El 29 de septiembre se celebrará el día grande del patrón de la Villa con la Solemne Misa en la Iglesia de San Miguel.

Dentro del programa destacan los encierros de reses bravas en los que recoge la tradición taurina que, ya desde la Edad Media, tuvieron mucha importancia en las festividades de esta Villa. De hecho, estos festejos fueron declarados como Espectáculo Taurino Tradicional por la Junta de Castilla y León en el año 2006.

La tradicional comida popular será el miércoles día 1 en la Plaza Mayor, con concurso de disfraces.