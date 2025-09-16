Cines Lara estrena película sobre canonización de Carlo Acutis

Martes, 16 Septiembre 2025 08:10

Cines Lara suma cuatro novedades a su cartelera para los próximos días, entre ellos "Kit de Santidad", la canonización de Carlo Acutis que ha marcado un hito en la Iglesia Católica.

UN GRAN VIAJE ATREVIDO Y MARAVILLOSO

¿Qué pasaría si pudieras volver atrás y revivir los momentos que cambiaron tu vida?

Sarah (Margot Robbie) y David (Colin Farrell) se encuentran en la boda de un amigo común, sin imaginar que el destino los llevará a una aventura extraordinaria: abrir puertas que conducen a sus propios recuerdos.

Juntos recorrerán pasajes de su pasado, enfrentarán decisiones que los marcaron y descubrirán que quizá aún hay tiempo para reescribir el futuro.

Un viaje mágico, emotivo y arrollador sobre el amor, la memoria y las segundas oportunidades. ¿Te atreverías a cruzar la puerta?

Un gran viaje atrevido y maravilloso está dirigido por Kogonada y además de Colin Farrell y Margot Robbie, completan el reparto Phoebe Waller-Bridge y Hamish Linklater, entre otros.

Un Gran Viaje Atrevido y Maravilloso | Trailer Oficial en Español HD. En cines 19 de septiembre.

MI AMIGA EVA

Mi amiga Eva es la nueva película de Cesc Gay. Tras Sentimental e Historias para no contar, el director de Truman vuelve con una comedia que aborda la crisis de pareja a los 50 e invita a redescubrir el juego del amor.

Eva (Nora Navas) es una mujer de 50 años casada desde hace más de veinte y con dos hijos adolescentes. Durante un viaje de trabajo en Roma, Eva se da cuenta de que quiere volver a enamorarse antes de que sea "demasiado tarde". Ya en Barcelona, Eva empieza una nueva vida de soltera abierta al juego de la seducción y el romance. A lo largo de un año seguiremos a esta mujer que ha roto con su mundo buscando un sentimiento. Un imposible, pero quizás el azar pueda rescatarnos.

Comedia sobre el juego del amor con Nora Navas, Juan Diego Botto y Rodrigo de la Serna.

MI AMIGA EVA. Tráiler oficial. 19 de septiembre en cines.

AFTERBURN

Después de que una erupción solar masiva destruyera el hemisferio oriental de la Tierra, gran parte del planeta queda inhabitable y el otro resto vive bajo el miedo constante de un nuevo desastre. En este mundo apocalíptico, donde la supervivencia se ha vuelto salvaje y primitiva, surge un grupo de cazatesoros dispuestos a recuperar objetos de valor en la zona dañada de la Tierra. Nuestro protagonista interpretado por Dave Bautista, viaja a Europa para encontrar la codiciada Mona Lisa. Para lograrlo, deberá enfrentarse a rivales con los mismos objetivos y a seres mutados por la radiación, sorteando un entorno implacable de devastación, brutalidad y peligros extremos, sólo para descubrir que lo que el mundo realmente necesita es un héroe, no una pintura.

Afterburn es una película dirigida por J.J. Perry protagonizada por Dave Bautista, Olga Kurylenko y Samuel L. Jackson.

AFTERBURN - TRAILER

KIT DE SANTIDAD

San Carlo Acutis fue canonizado el pasado 7 de septiembre de 2025, en una ceremonia regida por el Papa León XIV en la Plaza de San Pedro en la Ciudad del Vaticano.

La canonización de Carlo Acutis marca un hito en la Iglesia Católica, que incorpora a su santoral la figura de un joven de la era digital.

Llega a los Lara por tiempo limitado esta película que nos cuenta la historia de Sebastián, un joven que ha perdido el rumbo y el sentido de su vida, conoce a Carlo Acutis y a su Kit de Santidad después de vivir una crisis familiar.

A través del Kit de Carlo, las enseñanzas de su madre Antonia Acutis y las personas que va conociendo en el trayecto, Sebastián emprende un camino de transformación y conversión interior, que lo llevará a reencontrarse con la fe y esperanza, para cambiar radicalmente su vida.

Sólo: Días 24 Y 25 En única SESIÓN 18:00 h.

Kit de santidad | Tráiler oficial HD