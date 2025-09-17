Golmayo entrega los premios a los Deportistas del año 2024

Miércoles, 17 Septiembre 2025 19:14

El Ayuntamiento de Golmayo entregará este viernes los premios a los Deportistas del año 2024.

Son deportistas que residen en el municipio y que han participado durante el año 2024 en competiciones de carácter nacional.

Entre los galardonados, hay disciplinas muy diversas desde vóley y fútbol hasta patinaje y ciclismo.

En total se entregarán 24 reconocimientos.

La entrega de estos premios forman parte de la programación de la Semana Deportiva de Golmayo, que culminará el próximo fin de semana.

El sábado 20 de septiembre se celebrará el tradicional Día de la Bici, una jornada familiar que partirá desde el Centro Cívico de Camaretas.

La actividad incluirá sorteos de bicicletas y una espectacular exhibición de bike trial a cargo de la compañía Kabra Bikes.

El domingo 21 de septiembre se celebrará la tercera Carrera y Marcha Solidaria McDonald’s Soria