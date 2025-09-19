Seis convocatorias de Cesefor para curso gratuito de construcción prefrabricada con madera

Viernes, 19 Septiembre 2025 07:19

El equipo técnico de Maderaula, brazo formativo de Cesefor, ofrece una formación gratuita de 35 horas especializada en construcción prefabricada con madera en Soria.

Se desarrollará de lunes a viernes durante 6 semanas consecutivas a partir del 13 de octubre, por lo que los alumnos tienen la posibilidad de elegir las fechas más convenientes para realizar el curso. Las inscripciones pueden realizarse en la web de Club Madera

La formación, cien por cien práctica, tendrá lugar en Garray, en un espacio habilitado junto al futuro Maderaula Lab, el centro nacional de referencia en formación en construcción industrializada con madera, un proyecto único en España, a cuyas obras se organizarán visitas explicadas para los participantes.

Los alumnos que aprovechen esta gran oportunidad conocerán las técnicas más avanzadas en construcción actual con madera, y, en concreto, los detalles del proceso completo de prefabricación de módulos de fachadas de gran formato.

En este sentido, aprenderán a manejar las herramientas manuales y procedimiento de ensamblaje de este tipo de elementos, a aplicar correctamente las técnicas de aislamiento, colocación de láminas y revestimientos, instalar vidrios fijos de triple capa de forma eficiente y precisa o el sellado y anclaje de los módulos entre sí y respecto a la estructura de un edificio.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto Construyendo Maderaula, que coordina Cesefor con la participación de FSC España, AEICE, ITEC, la Asociación de Propietarios Forestales de Soria y la Diputación de Soria y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

El proyecto Construyendo Maderaula tiene el objetivo de promocionar el emprendimiento ligado a los recursos naturales para contribuir al desarrollo del mundo rural y la creación de empleo en estas zonas.

Los recursos forestales en los que se enfoca el proyecto son diferentes especies de pino autóctonas, con las que se pretenden impulsar nuevos productos destinados al creciente sector de la construcción industrializada.

Uno de sus principales objetivos es la construcción de Maderaula LAB, espacio nacional de referencia para la formación en este ámbito.

Para más información sobre el contenido de los cursos y acceso a inscripciones: https://www.clubmadera.com/courses/cursos-practicos-gratuitos-de-una-semana-construyendo-maderaula-lab/