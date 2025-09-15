Cines Lara programa versión original de película japonesa
Cines Lara ampliará sesiones el próximo miércoles para incluir la versión original japonesa subtitulata en español de la película "Los guardianes de la noche. Kimetsu no yaiba. La fortaleza infinita".
Sólo habrá cambios este miércoles en la cartelera. El resto de días de la semana se quedan igual.
Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba La Fortaleza Infinita. Tráiler VOSE. Cines 12 de septiembre
|PROGRAMACIÓN DEL 17 DE SEPTIEMBRE (2025)
|CINES LARA
|HORARIO
|SALA 1
|EL CAUTIVO
|17,45
|20,10
|22,35
|12 años
|ESTRENO NACIONAL
|SALA 2
|GUARDIANES DE LA NOCHE. KIMETSU NO YAIBA. LA FORTALEZA INFINITA V.O.S.E.
|18,15
|16 años
|ESTRENO NACIONAL
|GUARDIANES DE LA NOCHE. KIMETSU NO YAIBA. LA FORTALEZA INFINITA
|22,20
|16 años
|SALA 3
|GUARDIANES DE LA NOCHE. KIMETSU NO YAIBA. LA FORTALEZA INFINITA
|17,40
|20,35
|16 años
|ESTRENO NACIONAL
|SALA 4
|EXPEDIENTE WARREN. EL ÚLTIMO RITO
|17,45
|20,10
|22,35
|16 años
|SALA 5
|CAMPAMENTO GARRA DE OSO
|18,00
|TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA
|SIGUE MI VOZ
|20,15
|22,35
|12 años
|ESTRENO NACIONAL
|SALA 6
|ROMERÍA
|17,45
|20,15
|16 años
|EL TALENTO
|22,35
|16 años