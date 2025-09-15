Lunes, 15 Septiembre 2025
Comarca de Soria

Provincia | Comarca de Soria

Cines Lara programa versión original de película japonesa

Cines Lara ampliará sesiones el próximo miércoles para incluir la versión original japonesa subtitulata en español de la película "Los guardianes de la noche. Kimetsu no yaiba. La fortaleza infinita".

Sólo habrá cambios este miércoles en la cartelera. El resto de días de la semana se quedan igual.

Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba La Fortaleza Infinita. Tráiler VOSE. Cines 12 de septiembre

PROGRAMACIÓN DEL 17 DE SEPTIEMBRE (2025)    
CINES LARA HORARIO      
SALA 1 EL CAUTIVO 17,45 20,10 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL
               
SALA 2 GUARDIANES DE LA NOCHE. KIMETSU NO YAIBA. LA FORTALEZA INFINITA   V.O.S.E. 18,15     16 años ESTRENO NACIONAL
  GUARDIANES DE LA NOCHE. KIMETSU NO YAIBA. LA FORTALEZA INFINITA     22,20 16 años    
               
SALA 3 GUARDIANES DE LA NOCHE. KIMETSU NO YAIBA. LA FORTALEZA INFINITA 17,40 20,35   16 años ESTRENO NACIONAL
               
SALA 4 EXPEDIENTE WARREN. EL ÚLTIMO RITO 17,45 20,10 22,35 16 años    
               
SALA 5 CAMPAMENTO GARRA DE OSO 18,00     TODOS LOS PÚBLICOS y ESPECIALMENTE RECOMENDADA PARA LA INFANCIA     
  SIGUE MI VOZ   20,15 22,35 12 años ESTRENO NACIONAL
               
SALA 6 ROMERÍA 17,45 20,15   16 años    
  EL TALENTO     22,35 16 años    
               

 

