NNGG organiza torneo 3x3 con ambiente festivo y regalos para todos los participantes

Sábado, 13 Septiembre 2025 14:40

Nuevas Generaciones de Soria han preparado este fin de semana un evento deportivo con un torneo de fútbol Sala de 3x3 en el que han participado jóvenes de distintas edades.

La cita, que se ha celebrado en la Multipista de Camaretas, no solo ha sido deporte, también ha contado con música, animación y un gran ambiente pensado para compartir una jornada de convivencia.

La jornada ha contado con la presidenta de NNGG Castilla y León, Andrea Ballesteros.

Además, todos los inscritos han recibido un obsequio de bienvenida y habrá premios para los equipos ganadores.

“Queremos que los jóvenes disfruten, participen y se sientan parte de un proyecto que apuesta por el deporte, la diversión y los valores del esfuerzo y la amistad”, han señalado desde NNGG.