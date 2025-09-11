Golmayo se cita con Semana Deportiva 2025, que incluye el Día de la Bici

Jueves, 11 Septiembre 2025 18:54

El Ayuntamiento de Golmayo organiza del 15 al 21 de septiembre una nueva edición de su "Semana Deportiva" para que todos los pequeños y mayores puedan probar y disfrutar de diferentes actividades.

Para terminar la semana el sábado 20 de septiembre se celebrará el día de la bici y el domingo 21 de septiembre la Carrera Solidaria del Restaurante McDonald’s.

INSCRIPCIÓN DÍA DE LA BICI:

A través del siguiente link: https://golmayo.i2a.es/CronosWeb/Home O presencialmente en la BIBLIOTECA.