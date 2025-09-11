Golmayo se cita con Semana Deportiva 2025, que incluye el Día de la Bici
El Ayuntamiento de Golmayo organiza del 15 al 21 de septiembre una nueva edición de su "Semana Deportiva" para que todos los pequeños y mayores puedan probar y disfrutar de diferentes actividades.
Para terminar la semana el sábado 20 de septiembre se celebrará el día de la bici y el domingo 21 de septiembre la Carrera Solidaria del Restaurante McDonald’s.
INSCRIPCIÓN DÍA DE LA BICI:
A través del siguiente link: https://golmayo.i2a.es/CronosWeb/Home O presencialmente en la BIBLIOTECA.