Cines Lara estrena "El Cautivo", la última película de Amenábar

Martes, 09 Septiembre 2025 09:03

Cines Lara trae a su cartelera esta semana cuatro interesantes títulos entre los que destaca especialmente el regreso de Alejandro Amenábar con "El cautivo", la nueva película de la que todo el mundo ya habla.

Amenábar es unos de los directores españoles más taquilleros de la historia, consiguiendo grandes éxitos con toda su filmografía (Tesis, Abre los ojos, Los otros, Ágora, Mientras dure la guerra….) y un Oscar por “Mar adentro”.

EL CAUTIVO

La nueva película de Alejandro Amenábar cuenta la historia del joven Miguel de Cervantes, que en 1575 es hecho prisionero y vendido al temible Hassan, Bajá de Alger. A la espera de un rescate, descubre un inesperado refugio en el arte de contar historias…Y traza un atrevido plan de escape.

Interpretada por Julio Peña, Alessandro Borghi, Miguel Rellán, Fernando Tejero, José Manuel Poga, Luis Callejo, Roberto Álamo, entro otros.

Tráiler de El cautivo

GUARDIANES DE LA NOCHE. KIMETSU NO YAIBA. LA FORTALEZA INFINITA

El Cuerpo de Slayer de Demon se sumerge en el Castillo Infinito para derrotar a Muzan. Sin embargo, los Hashiras restantes y los Demon Slayers que sobrevivieron a la selección final de Tanjiro se enfrentan a los miembros restantes de los Doce Kizuki primero.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle adaptará el decimoprimero y último arco del manga original de Koyoharu Gotōge, que a su vez se divide en dos subarcos: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.

Guardianes de la Noche: Kimetsu no Yaiba La Fortaleza Infinita. Trailer oficial español HD.

SIGUE MI VOZ

Tras una crisis de salud que la mantiene en casa 76 días seguidos, Klara no hace otra cosa que escuchar su programa de radio favorito, Sigue Mi Voz. Pero un día se pregunta: ¿es posible enamorarse de alguien a quien ha oído en la radio, pero nunca ha conocido? ¿Puede realmente sentir algo por Kang, el presentador del programa de radio cuya voz sólo ha oído una vez, superará sus miedos y saldrá de nuevo al mundo?

Adaptación de la novela homónima de Ariana Godoy que dirigen Inés Pintor y Pablo Santidrián y que cuenta la historia de una joven que se enamora de alguien que no ha visto y sólo ha escuchado por la radio.

Interpretada por Berta Castañé, Jae Woo Yang, Claudia Traisac, Nuno Gallego, Fernando Guallar…

Sigue Mi Voz - Tráiler Oficial - 12 de septiembre en cines

SUPER AGENTE HITPIG

Hitpig es el mejor cerdo cazarrecompensas que existe. De hecho, es el único que existe.

Con estilo, astucia y mucha confianza, Hitpig siempre cumple con su trabajo. Adoptado por Big Bertha, una encantadora mujer que recoge animales callejeros, aprendió el oficio de cazar recompensas desde pequeño.

Pero su mundo da un giro inesperado cuando conoce a Pepinillos, una elefanta bailarina que le enseña que no todos los animales perdidos quieren ser encontrados. Y que, al liberar a algunos, podrías recibir la mayor recompensa de todas: la amistad

Divertida película de animación dirigida por Cinzia Angelini y David Feiss. Nuestra propuesta familiar para todos los públicos.

Super agente HitPig (Trailer español)