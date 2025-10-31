Almarza ofrece vivir un Halloween "inolvidable"

Viernes, 31 Octubre 2025 15:00

El Ayuntamiento de Almarza y las asociaciones del municipio celebran Halloween con una amplia programación de actividades dirigidas a todos los públicos.

Las entidades @sanansemueve, @ascua_almarza, #AsociaciónAmigosDeCubo, #AsociaciónCulturalDeGallinero, #AsociaciónDeAmigosDeTera y el Ayuntamiento de Almarza han unido fuerzas para ofrecer un fin de semana lleno de diversión, tradición y espíritu comunitario.

Las actividades se desarrollarán hoy viernes, 31 de octubre, en Gallinero, San Andrés de Soria y Cubo de la Sierra, y el 1 de noviembre, en Almarza y Tera.

Y como todos los años, la Ribera Encantada de Almarza se vestirá para la ocasión el 31 de octubre, creando un ambiente mágico y misterioso que hará las delicias de pequeños y mayores.

Además, los niños que se acerquen recibirán un obsequio.

Durante estas jornadas, los vecinos y visitantes podrán disfrutar de talleres, pasacalles, concursos de disfraces y otras actividades pensadas para todas las edades.

En Almarza, el otoño está en su máximo esplendor, y desde el Ayuntamiento han señalado que tienen un gran afán por romper la estacionalidad y aprovechar estas fiestas para atraer visitantes, dinamizando así la vida del municipio también fuera de la temporada estival.

Las asociaciones y el Ayuntamiento han subrayado la importancia de mantener vivas las tradiciones locales y fomentar la participación vecinal en las celebraciones del municipio.