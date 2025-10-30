La Fiesta del Cine ofrece diez películas en Cines Lara

Jueves, 30 Octubre 2025 17:10

A partir de hoy se pueden comprar las entradas para la próxima edición de la Fiesta del Cine que se celebrará del 3 al 6 de noviembre en Cines Lara.

Los espectadores podrán adquirir sus entradas para la Fiesta del Cine tanto por internet, en la web (https://www.cineslara.com/) como en las taquillas del cine.

Durante esos cuatro días los espectadores podrán disfrutar de películas como “La cena”, “La casa de muñecas de Gabby: La película”, “Caza de Brujas”, “Black Phone 2”, “A pesar de ti”, “Chainsaw Man”, “Los domingos”, “Cuerpos Locos”, “Tron Ares” y “Chainsaw Man. El arco de Reze”.

Con este evento, organizado por todas las asociaciones y federaciones del sector, productores, distribuidores, el Ministerio de Cultura y los cines adscritos, se busca mostrar el agradecimiento de la Industria a todos los espectadores que disfrutan de la magia de las películas en la pantalla grande y fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural.

La XXV edición de la Fiesta del Cine (la XXI en Soria) se celebrará en toda España los días lunes 3, martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de noviembre.

Durante esos cuatro días los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio especial de 3.50 euros por entrada.

LOS TIGRES

Antonio y Estrella son hermanos. Su padre era buzo. Llevan toda la vida en el mar. Antonio es el Tigre, un buzo imbatible, el compañero que todos quieren ahí abajo, cuando en unos segundos te juegas la vida y lo haces todos los días. Estrella, asiste a su hermano en la barcaza en la que trabajan. Ella le mantiene unido a tierra, fuera del agua Antonio es un auténtico desastre. Ha vivido siempre hoy, sin pensar nunca en mañana, su situación económica es delicada. Antonio tiene un accidente y le comunican que sus días de buceo van a acabar pronto. El futuro se les presenta oscuro y complicado. Una situación que puede cambiar cuando dan con un alijo de cocaína escondido en el casco de un petrolero. Antonio no ve otra posibilidad, su hermana Estrella no lo ve claro. Como siempre.

El nuevo y esperado estreno del cineasta sevillano Alberto Rodríguez (‘Modelo 77’, ‘La isla mínima’, ‘El hombre de la mil caras’). El reparto lo lideran Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, dos de los actores más reconocidos del cine español contemporáneo, acompañados por Joaquín Núñez, José Miguel Manzano Bazalo “Skone” (reconocido rapero malagueño que debuta en la actuación), César Vicente y Silvia Acosta.

Los Tigres | Tráiler Oficial | 31 de octubre solo en cines

CUERPOS LOCOS

Ana, una niña de diez años, y Sara, su futura madrastra, que está a punto de casarse con el padre de la pequeña, se intercambian el cuerpo por una extraña magia que se produce durante un insólito fenómeno meteorológico. A partir de este momento, Sara, atrapada en el cuerpo de la niña, deberá quedarse en un campamento rodeada de niños gritones y hiperactivos, mientras que Ana, en el cuerpo de la adulta y disfrutando como una enana, ejerce de jueza dejando pasmada a toda la judicatura.

La directora y guionista Ana Murugarren, tras sus últimos éxitos “El hotel de los líos” y “García y García”, dirige esta hilarante comedia para toda la familia llena de humor y magia, protagonizada por Paz Padilla.

CUERPOS LOCOS - TRÁILER OFICIAL (HD)

A PESAR DE TI

Basada en el libro superventas, “A PESAR DE TI” de Colleen Hoover (Romper el círculo), presenta a Morgan Grant (Allison Williams) y a su hija Clara (Mckenna Grace) mientras exploran lo que queda tras un devastador accidente que revela una traición impactante y las obliga a enfrentarse a secretos familiares, redefinir el amor y redescubrirse mutuamente. “A PESAR DE TI” es una historia de crecimiento, resiliencia y autodescubrimiento tras una tragedia, protagonizada también por Dave Franco y Mason Thames, junto a Scott Eastwood y Willa Fitzgerald.

A pesar de ti I Tráiler Oficial I Paramount Pictures Spain

BLACK PHONE 2

Hace cuatro años que Finn, un niño de 13 años, mató al hombre que le había secuestrado, convirtiéndose en el único superviviente de El Raptor. Pero el mal trasciende la muerte… y el teléfono suena de nuevo.

Secuela de Black Phone que vuelve a dirigir Scott Derrickson e interpretar Ethan Hawke como el secuestrador de niños.

Completan el reparto Mason Thames y Madeleine McGraw.

BLACK PHONE 2 - Tráiler oficial (Universal Pictures) HD

LOS DOMINGOS

Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años, tiene que decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la joven decide que no quiere vivir como las demás jóvenes de su edad, ha sentido la llamada de Dios y desea ser monja de clausura. Este hecho pondrá de manifiesto en su entorno las diferencias tanto de carácter como ideológicas de sus miembros: su tía (Patricia López Arnáiz) no puede entender esta decisión, mientras que su padre (Miguel Garcés), más preocupado por otras cuestiones egoístas, se muestra pasivo ante esta situación.

La directora de 'Cinco lobitos' y 'Querer' Alauda Ruiz de Azúa, nos regala esta cinta íntima y provocadora que se ha convertido en uno de los estrenos más comentados del cine español , con la que conquistó la Concha de Oro en el pasado Festival de San Sebastián y está protagonizada por Patricia López Arnáiz, Blanca Soroa, en su primera interpretación cinematográfica, Nagore Aranburu, Miguel Garcés y Mabel Rivera.

CHAINSAW MAN. EL ARCO DE REZE

Denji trabajaba como cazador de demonios para la yakuza, tratando de saldar la deuda que había heredado de sus padres, pero la yakuza lo traicionó y lo mató. Antes de perder el conocimiento, Pochita, el perro-demonio motosierra de Denji, hizo un trato con él y le salvó la vida. Así se fusionaron, creando al imparable Chainsaw Man. Ahora, en medio de una brutal guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos, una misteriosa chica llamada Reze irrumpe en su mundo y Denji se enfrenta a su batalla más mortífera, impulsado por el amor, en un mundo donde la supervivencia no conoce reglas.

Después del éxito mundial de GUARDIANES DE LA NOCHE, llega a los Lara la película Chainsaw Man, dirigida por Tatsuya Yoshihara , es otra muestra del fenómeno ANIME que tantos seguidores arrastra. La podéis ver por primera vez en la gran pantalla en una aventura que continúa la popular serie de anime, basada en el manga homónimo de Tatsuki Fujimoto. Y como no puede ser de otro forma además de la versión doblada, también la tendremos en versión V.O.S.E.

Chainsaw Man - La Película: El arco de Reze | Trailer Oficial en español HD. En cines 24 de octubre

Chainsaw Man - La Película: El Arco de Reze, exclusivamente en cines 24 de octubre.

TRON. ARES

"TRON: Ares" cuenta la historia de un sofisticado programa, Ares, que es enviado a nuestra realidad desde el mundo digital con una peligrosa misión, estableciendo así el primer encuentro entre la humanidad y los seres de la IA. La película está dirigida por Joachim Rønning y protagonizada por Jared Leto, Greta Lee, Evan Peters, Hasan Minhaj, Jodie Turner-Smith, Arturo Castro y Cameron Monaghan, Gillian Anderson y Jeff Bridges.

Tercera entrega de la saga "TRON" de Disney (1982) y su secuela de 2010, TRON: El legado.

Tron: Ares | Nuevo Tráiler Oficial en español | HD

LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY

Gabby (Laila Lockhart Kraner) decide irse de viaje con su abuela Gigi (Gloria Estefan) rumbo a la maravillosa ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby, su posesión más preciada, acaba en manos de Vera (Kristen Wiig), una excéntrica dama obsesionada con los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para volver a reunir a sus mininos y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.

La exitosa serie de animación se convierte en película y llega a los cines gracias a DreamWorks Animation. La primera aventura cinematográfica de Gabby y sus amigos combina animación y acción real y sumerge al espectador en un mundo de magia y fantasía. Todo está preparado para uno de los acontecimientos cinematográficos del año. Se abren las puertas de la casa de muñecas de Gabby, y entramos con una sonrisa.

LA CASA DE MUÑECAS DE GABBY: LA PELÍCULA - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

LA CENA

Dos semanas después de acabar la Guerra Civil, Franco solicita una cena de celebración en el Hotel Palace. Un joven teniente, un maître meticuloso y un grupo de prisioneros republicanos expertos en cocina, deben preparar un banquete impecable en tiempo récord. Todo parece ir sobre ruedas, pero en la cocina se trama algo más que un menú: la fuga está servida.

El director Manuel Gómez Pereira (El amor perjudica seriamente la salud), se inspira en la obra teatral de José Luis Alonso de Santos “La cena de los generales”.

Protagonizada por Mario Casas y Alberto San Juan, el reparto coral de La cena se completa con Asier Etxeandia, Nora Hernández, Óscar Lasarte, Martín Páez, Elvira Mínguez, Carlos Serrano, Carmen Balagué, Eva Ugarte y Antonio Resines, entre otros.

LA CENA - Tráiler Oficial

CAZA DE BRUJAS

Una profesora universitaria atraviesa una crisis personal y profesional cuando un alumno destacado acusa a uno de sus colegas de conducta inapropiada. Mientras el escándalo sacude a la institución, un oscuro secreto de su pasado amenaza con salir a la luz, obligándola a enfrentar sus propios errores y miedos. Entre lealtades divididas, presiones académicas y dilemas éticos, deberá decidir hasta dónde está dispuesta a llegar para proteger su reputación, su carrera y las verdades que ha intentado ocultar.

Del visionario cineasta Luca Guadagnino, CAZA DE BRUJAS es un apasionante drama psicológico interpretado por Julia Roberts, Ayo Edebiri y Andrew Garfield.

CAZA DE BRUJAS | Tráiler oficial en español HD - Exclusivamente en cine 17 de octubre