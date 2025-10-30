Garray celebra una nueva edición de Samain, "el Halloween que más mola”

Jueves, 30 Octubre 2025 08:45

Garray celebrará mañana viernes, 31 de octubre, una nueva edición del Samain-Keltiberoi, el origen de la noche de los difuntos en la cultura celta.

Este viernes termina el año celta y, como ya viene siendo costumbre, la asociación cultural Tierramemada convoca a una nueva cita en Garray, “el Halloween que más mola”

El Samain, en la cultura celta, es la noche en la que las barreras se desdibujan entre este mundo y el Más Allá.

En esta edición, bajo un cielo de hogueras y estrellas, se rendirá homenaje a las tradiciones de las seis naciones celtas y se revivirá la esencia de lo que hoy conocemos como Halloween.

La cita es a las 19:30 horas en el graderío de Numancia, en Garray, donde los asistentes podrán presenciar un ritual inmersivo donde los numantinos bailan al fuego, el desfile de antorchas hacia el Nemeton, la música ceremonial con sonidos ancestrales y conciertos, danzas y momentos rituales donde cada sonido y cada gesto será parte de un viaje en el tiempo



“No solo es un espectáculo: es una experiencia para sentir, para recordar, para conectar con lo que somos y de dónde venimos”, ha subrayado Tierraquemada.

La noche mágica de Samaín, su fiesta y su celebración es el corazón del festival Interkeltoi, un encuentro de pueblos celtas, que será el marco de unión de diferentes territorios que compartieron un nexo en común como es la lengua céltica en un pasado remoto, allá por la edad de Bronce.



Gales, Escocia, Irlanda, Bretaña... Estarán presentes con sus expresiones culturales propias y actuales, acordes prohibidos de su música, su danza y su gastronomía , porque no faltarán sus buenos food trucks para que os vayáis bien cenados...



Estos eventos comenzarán a las 20 horas en el graderío de Numancia