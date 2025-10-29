La cesta navideña de Almarock ya está en marcha

Miércoles, 29 Octubre 2025 10:10

Almarza Rock ha abierto el plazo para comprar participaciones en su cesta navideña, una de las más generosas de la provincia.

Gracias a todos sus colaboradores, el festial reunido una variedad de productos que "ni en Temu te ofrecen tanto por tan poco".

Por solo 1 euros se puede llevar el agraciado productos cárnicos, viajes, sesiones de fisioterapia, noches de hotel, entradas para conciertos y un larguísimo etcétera.

¡No dudéis en participar, que los tickets vuelan!

PUNTOS DE VENTA:

SORIA



@numanguerrix

Electricidad Guerra

@carnicas_hnos_giaquinta

@aspacesoria

ALMARZA

@panaderiasanzalmarza

@cuatro4vientos

Gasolinera El Valle

@piquerasalmarza

Farmacia El Viso

SAN ANDRÉS

@barsanandresdesoria