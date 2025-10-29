Miércoles, 29 Octubre 2025
La cesta navideña de Almarock ya está en marcha

Almarza Rock ha abierto el plazo para comprar participaciones en su cesta navideña, una de las más generosas de la provincia.

Gracias a todos sus colaboradores, el festial reunido una variedad de productos que "ni en Temu te ofrecen tanto por tan poco".

Por solo 1 euros se puede llevar el agraciado productos cárnicos, viajes, sesiones de fisioterapia, noches de hotel, entradas para conciertos y un larguísimo etcétera.

¡No dudéis en participar, que los tickets vuelan!

PUNTOS DE VENTA:

SORIA 


@numanguerrix
Electricidad Guerra
@carnicas_hnos_giaquinta
@aspacesoria

ALMARZA 

@panaderiasanzalmarza
@cuatro4vientos
Gasolinera El Valle
@piquerasalmarza
Farmacia El Viso

SAN ANDRÉS 

@barsanandresdesoria

 

