Tres estrenos y el fenómeno del momento, en Cines Lara

Martes, 28 Octubre 2025 14:09

Cines Lara trae esta semana a su programación tres estrenos, más un evento protagonizado por el fenómeno del momento, "Las Guerreras K-Pop", durante el fin de semana.

LOS TIGRES

Antonio y Estrella son hermanos. Su padre era buzo. Llevan toda la vida en el mar. Antonio es el Tigre, un buzo imbatible, el compañero que todos quieren ahí abajo, cuando en unos segundos te juegas la vida y lo haces todos los días. Estrella, asiste a su hermano en la barcaza en la que trabajan. Ella le mantiene unido a tierra, fuera del agua Antonio es un auténtico desastre. Ha vivido siempre hoy, sin pensar nunca en mañana, su situación económica es delicada. Antonio tiene un accidente y le comunican que sus días de buceo van a acabar pronto. El futuro se les presenta oscuro y complicado. Una situación que puede cambiar cuando dan con un alijo de cocaína escondido en el casco de un petrolero. Antonio no ve otra posibilidad, su hermana Estrella no lo ve claro. Como siempre.

El nuevo y esperado estreno del cineasta sevillano Alberto Rodríguez (‘Modelo 77’, ‘La isla mínima’, ‘El hombre de la mil caras’). El reparto lo lideran Antonio de la Torre y Bárbara Lennie, dos de los actores más reconocidos del cine español contemporáneo, acompañados por Joaquín Núñez, José Miguel Manzano Bazalo “Skone” (reconocido rapero malagueño que debuta en la actuación), César Vicente y Silvia Acosta.

Los Tigres | Tráiler Oficial | 31 de octubre solo en cines

CUERPOS LOCOS

Ana, una niña de diez años, y Sara, su futura madrastra, que está a punto de casarse con el padre de la pequeña, se intercambian el cuerpo por una extraña magia que se produce durante un insólito fenómeno meteorológico. A partir de este momento, Sara, atrapada en el cuerpo de la niña, deberá quedarse en un campamento rodeada de niños gritones y hiperactivos, mientras que Ana, en el cuerpo de la adulta y disfrutando como una enana, ejerce de jueza dejando pasmada a toda la judicatura.

La directora y guionista Ana Murugarren, tras sus últimos éxitos “El hotel de los líos” y “García y García”, dirige esta hilarante comedia para toda la familia llena de humor y magia, protagonizada por Paz Padilla.

CUERPOS LOCOS - TRÁILER OFICIAL (HD)

A PESAR DE TI

Basada en el libro superventas, “A PESAR DE TI” de Colleen Hoover (Romper el círculo), presenta a Morgan Grant (Allison Williams) y a su hija Clara (Mckenna Grace) mientras exploran lo que queda tras un devastador accidente que revela una traición impactante y las obliga a enfrentarse a secretos familiares, redefinir el amor y redescubrirse mutuamente. “A PESAR DE TI” es una historia de crecimiento, resiliencia y autodescubrimiento tras una tragedia, protagonizada también por Dave Franco y Mason Thames, junto a Scott Eastwood y Willa Fitzgerald.

A pesar de ti I Tráiler Oficial I Paramount Pictures Spain

Y por último, sólo durante 3 días (del 31 de octubre al 02 de noviembre):

El fenómeno de NETFLIX llega al cine: LA GUERRERAS K-POP

Las superestrellas del pop coreano Rumi, Mira y Zoey forman parte de la banda de K-pop HUNTR/X de día, pero tienen una identidad secreta como cazadoras de demonios por la noche. Las famosas cantantes siempre intentan proteger a la humanidad y en especial a sus fans de una oscura amenaza sobrenatural y sus demonios usurpadores de almas. La última amenaza es una joven boyband rival llamada Saja Boys, formada por cinco demonios disfrazados con un motivo oculto.

La película se estrenará íntegramente en versión original en inglés con subtítulos en castellano en su versión karaoke, en la que el público podrá cantar hits como Golden con subtítulos en español, entre otros temas de la película, en una experiencia inmersiva Sing Alone.

CANTA CON LAS GUERRERAS K-POP - Del 31 de octubre al 2 de noviembre en cines