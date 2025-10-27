La IX edición del festival Almarock ya vende entradas
La IX edición del festival Almarock ya está en marcha. Reserva tus entradas para el mejor festival del invierno soriano.
Para esta edición, el cartel presenta a Koma, Grave Noise y Kraken para poner patas arriba Almarza y dejar en la memoria de los asistentes el mejor recuerdo de la Navidad.
Con este cartel la organización vuelve a hacer un guiño a su celebración más especial, el traslado del Arca, una tradición con más de 700 años de antigüedad que simboliza el hermanamiento entre pueblos.
Almarza y San Andrés de Soria se intercambian la custodia del Arca cada 6 de enero.
Es un momento mágico que enaltece la unión, el respeto y el entendimiento, valores que han de servir de ejemplo para nuestra sociedad actual.
Las entradas para el festival ya están disponibles.
Puntos de venta físicos: bar Queru y Canalla, Numanguerrix y Cuatro Vientos (Almarxza).
Venta online:
- @woutick (Link en Bio)
También se visitar la web www.almarock.es (link en Bio)
¡Corred a por ellas que vuelan!
