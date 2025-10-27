La IX edición del festival Almarock ya vende entradas

Lunes, 27 Octubre 2025 08:46

La IX edición del festival Almarock ya está en marcha. Reserva tus entradas para el mejor festival del invierno soriano.

Para esta edición, el cartel presenta a Koma, Grave Noise y Kraken para poner patas arriba Almarza y dejar en la memoria de los asistentes el mejor recuerdo de la Navidad.

Con este cartel la organización vuelve a hacer un guiño a su celebración más especial, el traslado del Arca, una tradición con más de 700 años de antigüedad que simboliza el hermanamiento entre pueblos.

Almarza y San Andrés de Soria se intercambian la custodia del Arca cada 6 de enero.

Es un momento mágico que enaltece la unión, el respeto y el entendimiento, valores que han de servir de ejemplo para nuestra sociedad actual.

Las entradas para el festival ya están disponibles.

Puntos de venta físicos: bar Queru y Canalla, Numanguerrix y Cuatro Vientos (Almarxza).

Venta online:

- @woutick (Link en Bio)

También se visitar la web www.almarock.es (link en Bio)

¡Corred a por ellas que vuelan!

