Cines Lara estrena cinco películas en su cartelera

Martes, 04 Noviembre 2025 08:14

La nueva cartelera de Cines Lara suma esta semana cinco estrenos. A partir de la próxma semana, los Lara cerrarán los lunes y martes por descanso del personal, excepto en festivos y las vacaciones de Navidad en las que abrirán todos los días.

BUGONIA

El apicultor Teddy (Jesse Plemons) y su primo autista Don (Aidan Delbis) son dos teóricos de la conspiración de pueblo que traman un plan para secuestrar a Michelle Fuller (Emma Stone), directora ejecutiva de una importante empresa de biotecnología, creyendo que pertenece a una raza alienígena de alta inteligencia proveniente de Andrómeda que controla a los humanos en la Tierra.

Después de dirigir POBRES CRIATURAS, la película que le dio el Oscar a la mejor interpretación femenina a Emma Stone, llega Bugonia, la nueva versión de Yorgos Lanthimos de la película de culto del cineasta surcoreano Jang Jun-Hwan, Save the Green Planet (2003), una comedia negra con temática de secuestros que incluye un giro inesperado y una crítica social subyacente.

BUGONIA - Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

PREDATOR: BADLANS

Nueva entrega de la saga Predator a cargo de Dan Trachtenberg director también de la anterior Predator: la presa. Protagonizada por Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi, está ambientada en el futuro, un joven Predator, marginado por su clan, se ve obligado a sobrevivir en un planeta remoto y hostil. En su lucha por recuperar el honor perdido, forma una alianza inesperada con Thia, una androide creada por la corporación Weyland-Yutani. Juntos se enfrentan a amenazas letales y desvelan secretos que podrían cambiar el destino de ambos.

Predator: Badlands | Tráiler Final en español | HD

SIEMPRE ES INVIERNO

La nueva película de David Trueba (Saben Aquell) adapta su propia novela Blitz. Interpretada por David Verdaguer, Isabelle Renauld y Amaia Salamanca, cuenta la historia de amor entre un hombre de 30 años y una mujer madura.

Miguel (David Verdaguer), arquitecto paisajista, viaja a Bélgica con su novia Marta (Amaia Salamanca) para participar en un congreso. Allí se precipita el final de su relación y tras la ruptura con su pareja decide quedarse a solas unos días más para tratar de recomponer su futuro. Roto y desubicado, Miguel conoce a Olga (Isabelle Renauld), una mujer que trabaja como voluntaria en el congreso de arquitectura. A su lado comenzará a reconstruirse y a entender en qué consiste su nuevo proyecto de vida.

SIEMPRE ES INVIERNO

LEO & LOU

Leo, 10 años y recién fugada de un centro de acogida, cruza accidentalmente su camino con Lou, un tipo gruñón. Mientras Lou cree que le hace un favor llevándola de vuelta a casa Leo lo convierte, sin que él lo sepa, en su compañero de fuga rumbo a una competición de pesca. Así comienza un divertido e inesperado viaje en coche en el que se verán a sí mismos transformados en una especie de Bonnie y Clyde contemporáneos huyendo por tierras gallegas.

Carlos Solano, nominado al Goya por su corto “Extraños en la carretera”, estrena esta simpática road movie protagonizada por Isak Férriz (Asalto al banco central, El cuerpo en llamas) y una joven Julia Sulleiro, en la que esta pareja de carismáticos personajes, vivirán toda clase de aventuras que les cambiarán la vida. El resto del reparto se completa con: Manuel Manquiña, Maggie Civantos, Marta Larralde y María Pujalte.

LEO & LOU - TRÁILER OFICIAL (HD)

SUPER CHARLIE

Wille, de diez años, siempre ha soñado con convertirse en superhéroe y acabar con criminales junto a su padre policía. Sin embargo, su sueño se ve truncado con el nacimiento de su hermano pequeño, Charlie. El pequeño no solo acapara toda la atención, sino que Wille también descubre que Charlie tiene superpoderes…

Supercharlie, Estreno en cines