Pinares

Provincia | Pinares

Duruelo de la Sierra organiza nueva edición de DURUFEMA

Duruelo de la Sierra organizará del 10 al 12 de octubre la octava edición de su Feria del Mueble y la Madera (DURUFEMA). Ya puede consultar el programa oficial.

 

El Ayuntamiento durolense ya dio un nuevo enfoque a la feria en su última edición y la nueva convocatoria permitirá a los visitantes conocer todo lo que se mueve en torno al sector de la madera y el mueble.

Sección: provincia

Subsección: Pinares

