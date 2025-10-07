Duruelo de la Sierra organiza nueva edición de DURUFEMA

Martes, 07 Octubre 2025 08:48

Duruelo de la Sierra organizará del 10 al 12 de octubre la octava edición de su Feria del Mueble y la Madera (DURUFEMA). Ya puede consultar el programa oficial.

El Ayuntamiento durolense ya dio un nuevo enfoque a la feria en su última edición y la nueva convocatoria permitirá a los visitantes conocer todo lo que se mueve en torno al sector de la madera y el mueble.