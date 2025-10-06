Instalación de embarcaciones de alquiler en tres zonas del embalse de la Cuerda del Pozo

Lunes, 06 Octubre 2025 13:58

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de hoy lunes, 6 de octubre, el anuncio de apertura de un periodo de competencia de peticiones relativo a una solicitud presentada por la empresa Depresoria S.A.L. para la ocupación de dominio público hidráulico en el embalse de la Cuerda del Pozo, en el término municipal de Soria.

El embalse de la Cuerda del Pozo, situado en el alto Duero, es un espacio de especial relevancia ambiental y social, tanto por su función como reserva estratégica de agua para la provincia de Soria como por su valor recreativo y turístico.

La Confederación Hidrográfica del Duero mantiene un estricto control sobre los usos, concesiones y ocupaciones de su entorno, con el objetivo de preservar el equilibrio ecológico y garantizar un aprovechamiento sostenible del recurso hídrico.

La petición contempla el establecimiento de tres áreas de embarcaciones destinadas al alquiler para ocio: dos ubicaciones próximas entre sí en el paraje Playa Pita —denominadas Playa Pita-1 y Playa Pita-2— y una tercera en las inmediaciones del Cámping Urbión.

El expediente detalla que la superficie total afectada sería de 540 metros cuadrados (195 m² en Playa Pita-1, 195 m² en Playa Pita-2 y 150 m² en Cámping Urbión). La actuación se situaría dentro del cauce del río Duero, en el ámbito del embalse de la Cuerda del Pozo, sin que se prevea la construcción de embarcaderos ni la ejecución de obras permanentes dentro del dominio público hidráulico.

De acuerdo con el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y en aplicación de los artículos 53 y 75, la Comisaría de Aguas de la CHD ha acordado la apertura de un periodo de un mes, contado desde la fecha de publicación en el BOE y en el portal web de la Confederación, durante el cual el solicitante deberá presentar la petición concreta y el documento técnico correspondiente.

Durante ese mismo plazo podrán admitirse otras solicitudes con el mismo objeto o que resulten incompatibles con la presentada, siempre que se ajusten a los requisitos y documentación previstos en la normativa vigente.

Las instancias se deberán registrar ante la Confederación Hidrográfica del Duero (C/ Muro, 5, Valladolid) o en cualquier registro administrativo conforme al artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.