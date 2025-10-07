Covaleda licita la concesión de su albergue municipal

Martes, 07 Octubre 2025 13:53

Covaleda sigue consolidando su oferta hotelera y turística con la licitación del albergue municipal.

El Ayuntamiento ha sacado la oferta pública para la cobertura de este servicio en unas instalaciones que también cuentan con restaurante, lo que amplía para los empresarios interesados las posibilidades de negocio representando una oportunidad de inversión en un entorno natural con una constante afluencia de visitantes.

El contrato que se oferta podría prorrogarse hasta los 10 años ya que contempla un periodo inicial de 5 años con dos posibles prórrogas, una de 3 años y otra de 2.

Entre los aspectos técnicos de esta licitación figura que se tramita mediante un procedimiento abierto y establece una apertura mínima del albergue 300 días al año mientras que la base de licitación se elevaría a los 60.000 euros (6.000 euros anuales).

Para más información sobre el procedimiento de contratación, requisitos y plazos, los interesados pueden consultar la plataforma de contratación pública o dirigirse directamente al Ayuntamiento de Covaleda.

Para flexibilizar a los emprendedores que quieran optar a este negocio, el pliego de condiciones estipula la apertura del restaurante. Durante los días de verano, del 15 de junio al 15 de septiembre, debe estar abierto durante todos los días.

Los fin de semana también debe prestarse el servicio de restaurante exceptuando ocho fin de semana al año fuera de la época de verano que se podrá cerrar.

El potencial turístico de Covaleda se encuentra en estos momentos en plena expansión debido los proyectos que se están desarrollando en los últimos años.

Destaca el Plan de Sostenibilidad Turística de Destino Entrepinos, financiado por los fondos Next GenerationEU y por el que se dotará al municipio y su entorno natural, de la modernización de las instalaciones del campamento Raso de la Nava así como de una red de senderos cicloturistas y peatonales perfectamente señalizados que invitan a la práctica del deporte al aire libre.

Además, la localidad se ha consolidado como referente en el turismo micológico, con eventos como las Jornadas Micológicas que atraen a expertos y aficionados de toda España.

Junto a ello Covaleda acoge actividades de gran proyección como el Desafío Urbión, la BTT Urbión, la Feria del Chorizo, y la reciente I Feria de Artesanía, que dinamizan la economía local y refuerzan su atractivo turístico.