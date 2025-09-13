Ciudad de Osma se cita con sus fiestas de San Mateo

Sábado, 13 Septiembre 2025 09:40

Ciudad de Osma celebrará, del 19 al 21 de septiembre, sus fiestas de San Mateo, con un programa oficial que puede consultar a continuación.

Las fiestas comenzarán en la tarde del viernes 19 de septiembre, según el programa publicado por el Ayuntamiento burgense, con una parrillada y una doble sesión de baile, amenizado por la orquesta “La Principal”.

El sábado se celebrará la eucaristía y procesión por las calles de la Ciudad de Osma con la imagen de San Mateo.

Por la tarde, habrá campeonato de guiñote y una velada de pelota a mano.

Se cerrará la jornada con un desfile de disfraces infantiles y adultos, baile amenizado por la orquesta “Venus” y fuegos artificiales.

Para el domingo 21 de septiembre, festividad de San mateo, se celebrará misa por la mañana y una caldereta popular.

A las cuatro de la tarde, está previsto el tradicional baile de la escoba.