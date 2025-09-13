Ciudad de Osma se cita con sus fiestas de San Mateo
Ciudad de Osma celebrará, del 19 al 21 de septiembre, sus fiestas de San Mateo, con un programa oficial que puede consultar a continuación.
Las fiestas comenzarán en la tarde del viernes 19 de septiembre, según el programa publicado por el Ayuntamiento burgense, con una parrillada y una doble sesión de baile, amenizado por la orquesta “La Principal”.
El sábado se celebrará la eucaristía y procesión por las calles de la Ciudad de Osma con la imagen de San Mateo.
Por la tarde, habrá campeonato de guiñote y una velada de pelota a mano.
Se cerrará la jornada con un desfile de disfraces infantiles y adultos, baile amenizado por la orquesta “Venus” y fuegos artificiales.
Para el domingo 21 de septiembre, festividad de San mateo, se celebrará misa por la mañana y una caldereta popular.
A las cuatro de la tarde, está previsto el tradicional baile de la escoba.