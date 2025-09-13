El Ayuntamiento burgense inicia nuevo curso con plan deportivo para todas las edades

Sábado, 13 Septiembre 2025 13:52

El Ayuntamiento de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma abre el nuevo curso ampliando su oferta deportiva para todas las edades.

Gracias a la contratación de tres jóvenes durante un año, puede poner en marcha un ambicioso plan con el que ofertará, entre otras actividades, gimnasia de mantenimiento y rutas de senderismo.

El pasado curso, se impartió gimnasia de mantenimiento en el polideportivo, fueron 60 las personas que acudieron a la actividad, mayoritariamente mujeres.

Este año, la oferta se amplía considerablemente: habrá clases todos los días, de lunes a viernes y con dos horarios disponibles para poder adaptarse cualquier necesidad.

La idea del Ayuntamiento es que todos los interesados puedan acceder a este servicio y que la población masculina también se anime a participar en él.

Los vecinos que quieran participar en la actividad deberán formalizar su inscripción entre el lunes 22 y el jueves 25 de septiembre.

Durante esos días pueden conseguir más información y el formulario para apuntarse en el local municipal de la planta baja de la Casa Consistorial, junto a las oficinas municipales.

Además de la gimnasia de mantenimiento, este año también habrá una ruta de senderismo un viernes cada quince días.

El objetivo es que las personas que participen puedan realizar ejercicio físico por un entorno cercano, que a veces pasa desapercibido, disfrutando del medio ambiente y el patrimonio burgense.

También es importante que, durante esos paseos, los participantes puedan socializar.

Para poder llevar a cabo este plan deportivo, el Ayuntamiento ha contratado a tres jóvenes: monitor, peón y auxiliar.

El monitor deportivo es el encargado de realizar las actividades organizadas en función de los diferentes grupos de edad participantes, el peón se ocupa del mantenimiento y apertura de las instalaciones municipales y el auxiliar administrativo facilita toda la cobertura y coordinación necesaria para la realización del plan.

Es una iniciativa ambiciosa activada desde el Ayuntamiento burgense para seguir apostando por el deporte y el cuidado de la salud de los vecinos, mientras se aprovecha al máximo el gran número de instalaciones deportivas que tiene el municipio. Esta triple oferta de empleo que cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León.

Además de la gimnasia y las rutas por el entorno, el Ayuntamiento también arrancará en el mes de octubre la temporada de la piscina climatizada. A las instalaciones de la Avenida Juan Carlos I se puede acceder de forma libre pero también se organizan cursos de natación y aquagym para todas las edades.