Adjudicada rehabilitación del firme de variante de El Burgo de Osma

Lunes, 15 Septiembre 2025 15:42

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado las obras de rehabilitación superficial y puntualmente estructural del firme de la autovía A-11, en la Variante de El Burgo de Osma, por un importe de 2.556.953 euros, a la empresa Construcciones y Obras Llorente, S.A.U. (COLLOSA).

Lo ha hecho tras analizar ocho ofertas presentadas y seleccionar la propuesta más ventajosa, según la información facilitada por la Subdelegación del Gobierno de Soria.

La actuación se desarrollará entre los puntos kilométricos 52+400 y 61+800, en el término municipal de El Burgo de Osma-Ciudad de Osma.

El contrato forma parte de la estrategia del Ministerio para conservar y reforzar las condiciones de seguridad y comodidad en la red estatal de carreteras en la provincia. La longitud de la intervención es de 9,4 kilómetros, conforme a la memoria técnica de la licitación.

Los trabajos combinan rehabilitación superficial (refuerzo de firme con mezclas bituminosas en la totalidad de la calzada), con actuaciones estructurales puntuales allí donde se han identificado deterioros importantes, que incluirán fresado y reposición e incluso saneos en zonas con agotamiento estructural de la explanada.

Este enfoque permite corregir los daños existentes y, al mismo tiempo, prevenir su progresión, a la vez que se garantiza la durabilidad del pavimento y una circulación más segura y confortable.

Además, se ejecutarán las actuaciones complementarias necesarias: sellado de grietas, mejora del drenaje (drenaje subterráneo en zonas de saneo y adecuación/reposición del drenaje longitudinal), señalización horizontal, bandas sonoras longitudinales fresadas, balizamiento, reposición de espiras de tráfico, así como las tareas asociadas de señalización y balizamiento de obra, gestión de residuos de construcción y demolición, vigilancia de la seguridad y salud, y limpieza y terminación de las obras.

El expediente se ha tramitado por procedimiento abierto en la Plataforma de Contratación del Sector Público que hoy publica este anuncio de adjudicación.

La formalización del contrato se realizará no más tarde los próximos quince días.

A-11

La A-11 es un eje vertebrador para la movilidad y la actividad económica en la provincia.

La rehabilitación del firme en este tramo de la Variante de El Burgo de Osma incrementará la seguridad vial, reducirá la siniestralidad asociada a deterioros del pavimento, mejorará el confort de la conducción y contribuirá a optimizar costes de conservación en el medio plazo.

La intervención se alinea con la política de mantenimiento preventivo del Ministerio, que prioriza intervenciones selectivas con alto impacto en seguridad, fluidez y sostenibilidad de las infraestructuras.

La ejecución coordinada de refuerzos superficiales con actuaciones estructurales localizadas, junto con las medidas de drenaje y sellado de fisuras, aborda de forma integral los mecanismos de daño que más afectan a la vida útil del firme (fatiga, fisuración, pérdida de regularidad y degradación por agua).

Se asegura un comportamiento homogéneo de la calzada a lo largo de todo el tramo.