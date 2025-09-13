Vicente Barrera inaugura exposición "Paisajes" en El Burgo de Osma

Sábado, 13 Septiembre 2025 09:06

El próximo 15 de septiembre se inaugura en la sala 2 del Centro Cultural San Agustín de El Burgo de Osma, a las 20:00 horas, la exposición de pinturas y dibujos de Vicente Barreira, que el artista valenciano presentará bajo el título de “Paisajes”.

La muestra consta de una treintena de obras, realizadas al óleo sobre tabla o sobre lienzo, que forman parte de la colección que en la última década ha visitado distintas ciudades españolas, entre las que se pueden citar La Seo de Urgel, Cáceres, Ávila, Pedraza, Ribadeo, Estella, Morella, Castellón, o Jávea. Para esta ocasión, Vicente Barreira aporta obras recientes cuya temática es El Burgo, precisamente, y otros paisajes de la geografía soriana y de Castilla y León.

Sin perder su cualidad enigmática, en sus obras la imagen se nos muestra fielmente representada -pintura meditada, de estudio- que parte de una observación minuciosa y atenta, y se recrea en la cualidad de la materia, de las formas sólidamente ancladas en la memoria, en el color inalterado y, sin embargo, velado por el paso del tiempo, seleccionando entre la arquitectura del entorno aquellos elementos que nos conectan con un pasado próximo o lejano que determina y enriquece nuestro presente.

Las obras permanecerán expuestas hasta el 19 de octubre, con el siguiente horario: de martes a sábado, de 11:00 a 14:00, y de 17:00 a 19:00 horas. Domingos y festivos, de 10:00 a 14:00 horas. Días y horas en los que se tendrá la oportunidad de conversar con el artista, presente en la sala.

Vicente Barrera (Valencia, 1947) forma parte de una familia de artistas, donde su padre, su abuelo y su bisabuelo fueron pintores.

De 1965 a 1970 realizó estudios completos de Dibujo y Pintura en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Carlos, en Valencia.

Es licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de la misma ciudad.

Ha ejercido la docencia durante cuatro décadas.

La representación del paisaje, y más concretamente el paisaje urbano, es constante en toda su trayectoria artística.

La pintura al óleo sobre tabla, o sobre lienzo, es una forma de expresión que ha utilizado a lo largo de su vida y que, actualmente, centra toda su actividad.

El campo de interés se ha desarrollado, y los paisajes “a cielo abierto” se incorporan como contrapunto a sus fachadas y perspectivas de diversas ciudades...