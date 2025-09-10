La Diócesis celebra el Jubileo de la Esperanza con exposición de Molina Pacheco

Miércoles, 10 Septiembre 2025 07:35

Hasta el 31 de octubre estará abierta en el Centro de recepción de visitantes de la Catedral de El Burgo de Osma la muestra pictórica del sacerdote diocesano Vicente Molina Pacheco.

El obispo, Monseñor Abilio Martínez Varea, ha inaugurado ayer tarde la exposición que se enmarca en los actos organizados por la Diócesis de Osma-Soria con motivo del Jubileo de la Esperanza.

La muestra es un recorrido por la obra de Molina Pacheco que se abre con un cuadro de 1998 en el que se plasma un Cristo sobre arpillera.

Le sigue un trabajo sobre cartón que representa a Cristo con los apóstoles y se cierra, como es habitual en los trabajos del sacerdote, con una imagen de la Virgen María que bien podría ser una Piedad.

Se trata de capítulos cortos que van predisponiendo al espectador para el siguiente contemplando realidades que quizá no había previsto.

Para el autor, el arte es la expresión del espíritu humano, de lo que vivimos y en cada época de su trayectoria se refleja sobre un material y una manera de ser.

El soporte marca la obra de Molina revelando que “de algo roto se puede sacar una obra de arte que es lo que hace el Señor con nosotros”.

Numerosos fieles han acompañado a una nutrida representación del clero diocesano en la apertura de esta muestra que podrá visitarse de forma gratuita en el horario habitual de apertura al público de la Catedral.

El obispo ha cerrado el acto destacando especialmente una imagen en la que se aprecia una barca que es la Iglesia, “una imagen de la esperanza que cada día nos sujeta en los problemas de nuestra vida”.