Exposición por el Jubileo de la Esperanza en la catedral de El Burgo de Osma

Lunes, 08 Septiembre 2025 20:26

El obispo, Monseñor Abilio Martínez Varea, inaugurará mañana una exposición de obras del sacerdote diocesano Vicente Molina Pacheco en la catedral de El Burgo de Osma.

A las seis y media de la tarde, en el centro de recepción de visitantes de la seo burgense abrirá sus puertas esta muestra que se enmarca en los actos organizados por la Diócesis de Osma-Soria con motivo del Jubileo de la Esperanza.

Para ayudar a los fieles a vivir este jubileo, la Diócesis ha organizado una serie de actividades que se están desarrollando durante todo el año.

Uno de los actos centrales será una peregrinación a Roma, el próximo mes de octubre, para visitar las basílicas mayores, particularmente San Pedro, y ganar el jubileo.

A nivel parroquial y arciprestal, también se están celebrando peregrinaciones a las iglesias jubilares.

Estas, además de Catedral y Concatedral, son la Basílica de los Milagros de Ágreda, la Iglesia de Campanario de Almazán, el Rivero en San Esteban de Gormaz, la Llana en Almenar, Inodejo en Las Fraguas, la Blanca en Cabrejas del Pinar, los Santos Nuevos en Almarza-San Andrés y la capilla del Hospital del Mirón de la capital.