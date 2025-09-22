Iñaki Pardo destaca en Burgos en primera prueba de AJAPOOL Castilla y León

El billarista soriano Iñaki Pardo firmó una gran actuación en la primera cita del calendario de AJAPOOL Castilla y León 2025-26, celebrada en Burgos bajo la modalidad bola 9, alcanzando la quinta posición de la prueba.

El torneo, denominado Open Sala Quince, reunió a 31 participantes y se disputó en formato Round Robin a "race to 5", sin hándicap.

Pardo compitió en el Grupo F, donde demostró su solidez y nivel competitivo. Ganó los tres partidos disputados, con un balance de 15-5 en juegos y una diferencia de +10 sets, lo que le permitió acabar como líder invicto de su grupo.

Estos números le valieron el pase directo a la fase eliminatoria del campeonato.

Ya en la fase final, Pardo mantuvo su buena línea de juego y superó a Rodri Pineda en los octavos de final por un claro 7-3.

Sin embargo, en cuartos de final se midió al actual campeón de España júnior, Héctor Cuesta, que impuso su calidad y venció al soriano por 7-2, cerrando así la participación de Pardo en el torneo.

Su rendimiento confirma la progresión del jugador soriano, que se mide con éxito ante los mejores especialistas de la comunidad.

El torneo burgalés fue seguido con expectación y consolidó una temporada que arranca con fuerza en el calendario de AJAPOOL.

Con este inicio, Iñaki Pardo se coloca entre los nombres a seguir en el circuito regional, donde aspira a seguir cosechando resultados positivos y mantener la bandera soriana en lo más alto del billar castellano y leonés.