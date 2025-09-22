La soriana Adriana Verde, campeona de Europa de Kickboxing

Lunes, 22 Septiembre 2025 19:47

​La deportista soriana Adriana Verde se ha proclamado campeona de Europa en el Campeonato de Europa Junior y Cadete de Kickboxing celebrado en Venecia.

​Su camino hacia el oro en la modalidad de kicklight fue impecable.

En la gran final, en un combate con tintes de revancha, Adriana se impuso a la búlgara Monika Stoyonova, cuarta en el ranking mundial, la misma rival que la había derrotado en la primera ronda en la modalidad de 'light contact' en el mismo torneo.

Final de infarto en el que en el primer asalto Adriana iba perdiendo de varios puntos pero que logró remontar gracias a su talento y excelente preparación física.

Con esta victoria, Adriana Verde no solo se ha ganado el título de campeona, sino que también ha puesto en el mapa el esfuerzo y la dedicación del Club Kickboxing Soria, confirmándolo como una cantera de grandes campeones.