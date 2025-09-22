La primera edición de la Subida a Medinaceli se disputa el 27 y 28 de septiembre

Lunes, 22 Septiembre 2025 17:04

La primera edición de la Subida a Medinaceli se disputará el próximo fin de semana.

El club deportivo BNNO RACING organiza el 27 y 28 de septiembre una subida de montaña, que se celebrará en las afueras de la localidad de Medinaceli.

Las inscripciones deberán realizarse a través de la página web www.escuderiabnnoracing.es hasta las 20.30 horas del 24 de septiembre.

El número máximo de inscritos se ha establecido en 40.

La prueba se desarrolla en un tramo de asfalto, con un total de 2,10 kilómetros cronometrados

El tramo se recorrerá en un solo sentido, con una sesión de entrenamientos cronometrados y tres mangas de carrera.

Las clasificaciones se establecerán con la suma de los dos mejores tiempos realizados de cada piloto en cualquiera de las mangas-

Esta prueba es puntuable para el Campeonato de Castilla y León de montaña.