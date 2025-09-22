Competitividad e ilusión en el estreno del Ingenieros de Soria Touch Rugby

El equipo de Touch Rugby del Ingenieros de Soria ha participado el pasado sábado en Arroyo de la Encomienda (Valladolid) en su primer torneo oficial dentro de las Six Darts Series Internacionales, una cita que ha reunido a conjuntos de toda España junto con equipos ingleses y portugueses.

El ambiente fue excelente durante toda la jornada y el conjunto soriano destacó como uno de los equipos más numerosos del torneo, reflejo del compromiso que sus jugadores y jugadoras han mantenido desde la creación de esta disciplina en el club hace menos de un año.

La intensa jornada estuvo marcada además por un fuerte calor, que incrementó el cansancio de todos los equipos y puso a prueba aún más la resistencia de los participantes.

En lo deportivo, el Ingenieros de Soria mostró claras mejoras respecto a los amistosos disputados la pasada temporada, aunque la inexperiencia en torneos oficiales se dejó notar.

El debut llegó ante los ingleses de Saxons, en un encuentro con muchos nervios iniciales en el que el marcador llegó a igualarse 2-2 antes de resolverse con un ajustado 5-3.

El segundo partido, frente a Pakaru, siguió una tónica similar con un resultado de 6-3.

El tercer enfrentamiento fue contra Académica de Coimbra, conjunto con más de dos décadas de trayectoria y que acabaría proclamándose campeón del torneo.

Su superioridad quedó patente con un 1-5 que los sorianos no pudieron contrarrestar.

El último encuentro, ante un combinado de Getxo y Osos de Oviedo, se resolvió con un 1-4.

Pese a no sumar victorias, el balance fue muy positivo.

El Ingenieros de Soria se marcha con una valiosa experiencia y con la motivación de seguir creciendo en una disciplina en la que los rivales ya reconocen la evolución mostrada en tan poco tiempo.

Desde el propio equipo se admite que aún queda mucho trabajo por delante en cuanto a asimilar la dinámica de juego y el reglamento específico del Touch Rugby, pero la ilusión y el compromiso auguran un recorrido prometedor.