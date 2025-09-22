San Leonardo de Yagüe decide campeones nacionales de ciclismo

Lunes, 22 Septiembre 2025 09:16

San Leonardo de Yague ha decidido este fin de semana, en un intenso campeonato nacional de ciclismo, los nuevos campeones de España de las categorías M30, M40, M50 y M60 y donde las mujeres han participado por primera vez en una carrera independiente.

Tras la disputa el viernes de las pruebas contrarreloj, el Campeonato de España Máster de San Leonardo de Yagüe ha vivido dos jornadas de pruebas en línea que han concluido este domingo con la celebración de la carrera master 40 masculina, realizándose en la jornada sabatina el resto de pruebas.

En esta categoría, el triunfo ha sido para José Javier Gil (Aluminios Cayvi), que se ha coronado como campeón de España M40A, al imponerse en la meta de San Leonardo de Yagüe con una escasa ventaja de tres segundos por delante de un pelotón encabezado por Pedro José Sánchez Cidoncha y Juan Francisco Santos, segundo y tercero en esta categoría.

En M40B, Alberto Sánchez Saceda (AC Hotel by Marriot), tercero en la carrera global, se llevaba el título nacional, con Pablo Rodríguez en segunda posición y Alberto Sánchez Jaspe en el tercer cajón del podio.

La categoría M30, disputada sobre un recorrido de 98km, contó con el nombre propio de Manuel Maestra (Dr Bike Granada), que entró en solitario en línea de meta tras una temprana escapada, metiéndole a sus rivales una diferencia de 1:18 para coronarse como nuevo campeón de España en M30A.

A continuación, llegaban unos cuarenta corredores para disputarse al sprint el título de M30B y el resto de plazas de podio. Los acompañantes de Maestra en el cajón fueron Julio Alberto Amores y Daniel Sánchez, mientras que el ganador en M30B fue David Serrano (Grupo Nexta), que revalidad su título, seguido de José Antonio Sánchez y Pablo García.

En lo que respecta a la categoría M50A, el campeón de Europa, Raúl Patiño (Aluminios Cayvi), lograba un extraordinario doblete en este nacional, tras imponerse en la llegada a Aitor Quintana y a Francisco Antonio Quesada (CC Catral), que se hacía con el campeonato en M50B. El resto del pelotón entraba a 18 segundos del ganador encabezado por Óscar Negrete, que se llevó la tercera plaza en M50A, mientras Ramón Ros y Josep María Olives se colgaron las medallas de plata y bronce, respectivamente en M50B.

En la prueba M60A, Octavi Fontane (St Grau) le ganó la partida a un grupo de unas veinte unidades para entrar en solitario en línea de meta con una diferencia de 15 segundos. En el sprint del grupo, entraban Rafael Lorenzana y David Soler en segundo y tercer lugar.

Por su parte, el campeón M60B, Francisco Javier Meoqui (Mariezcurrena) logró la victoria con comodidad tras entrar en el grupo comentado anteriormente, tras imponerse con una diferencia de más de cuatro minutos a Jaume Font, segundo y Manuel Prieto, tercero.

Independiente

Por su parte, la categoría femenina corrió de manera independiente por primera vez, siendo la carrera que cerraba la jornada sabatina. En M30A, la victoria fue para Minerva García (Mister Biker), seguida a 28 segundos de Nerea Alarcón y a 50” de Jenni Torreguitart. En M30B, Ana Isabel Morales (Dr Bike Granada) se enfundaba su segundo maillot del fin de semana tras batir al sprint a Ester Ruiz y a María Nieto.

Por su parte, Eva Sánchez (Ciclos Sabater), segunda en la prueba global, se llevaba el título en M40A, con una ventaja de 36 segundos sobre Ana Belén García y Fina Casas. En M40B, Lorena del Castillo (Unión Ciclista Zaragoza), ganadora absoluta, se colgaba la medalla de oro en un apretado final sobre Inmaculada Castillo. Montserrat Pereira ocupaba la tercera plaza. E

En M50A, el título nacional ha vuelto a ser para Monika Daza (Bera Bera), con una ventaja de cerca de tres minutos sobre Raquel Martín. En lo que respecta a M50B, Miren Artaraz (Bertakoak) se llevó la victoria por delante de María Paz Sánchez y Cristina Bombardo.

